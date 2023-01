A terra voltou a tremer nesta terça-feira (17) na região de Tarauacá. O terremoto de 4,3 graus de magnitude ocorreu às 9h59 a 635 quilômetros de profundidade e até o momento não há notícias de danos ou vítimas.

De acordo com o laboratório USGS, agência oficial de estudos sísmicos dos Estados Unidos, o terremoto foi sentido em Feijó, Cruzeiro do Sul, Pucallpa (Peru) e Eirunepé, no Amazonas.

Relacionado