O prefeito Tião Bocalom apresentou nesta segunda-feira (16) os resultados iniciais do programa Rio Branco Mais Segura e mostrou os equipamentos que vem sendo instalados. Na primeira fase do projeto, foram instaladas 324 câmeras, de variados tipos, com finalidades diversas.

São câmeras fixas e do tipo Dome (manipuláveis), câmeras LPR ( para leitura de placas de veículos) instaladas em locais estratégicos. “Também foram instaladas câmeras de reconhecimento facial”, informa o prefeito.

A regiões contempladas atualmente são o Bairro Centro, Regional 6 de Agosto, Rodoviária Internacional, Parque Chico Mendes, Horto Floresta e Parque da maternidade (do Terminal ao skate parque). Praças, vias públicas, mercados, áreas turísticas, escolas e unidades de saúdes serão atendidos.

