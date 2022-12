Com a ausência de doadores, na maioria das vezes justificada pelas viagens de fim de ano, e o grande volume de solicitações de bolsas sanguíneas feitas pelas unidades de saúde local, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul tem encontrado dificuldade para manter abastecidos seus estoques de sangue. Diante do cenário crítico, o centro está realizando uma convocação aos doadores.

“Fazemos um apelo à população de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, região atendida pelo Hemonúcleo, para vir doar sangue e ajudar a salvar vidas. As festas de fim de ano se aproximam, aumenta a demanda e, por isso, precisamos abastecer o estoque de bolsas”, explicou Samma Maryssa Oliveira, gerente administrativa do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul.

Para facilitar os agendamentos, a unidade disponibiliza o aplicativo Sangue Amigo. A ferramenta está disponível para celulares com os sistemas Android ou iOS.

Quem pode doar:

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e com foto.

Quem não pode:

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente. A doação sanguínea só pode ser feita 15 dias após o fim dos sintomas gripais.

Onde doar:

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses, para os homens, e de três meses, para as mulheres.