Durante a operação Guardiões da Fronteira, realizada no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Estado, policiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam, na noite desta segunda-feira, 5, quase 53 quilos de drogas.

Durante fiscalização nos ônibus que fazem a linha intermunicipal entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, os militares localizaram duas bagagens, uma delas com mais de 50 quilos de maconha, e outra com mais de 2 quilos de oxidado de cocaína.

A operação, desencadeada após denúncia, também resultou na prisão de um indivíduo que tentava se passar por outra pessoa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para seguir os trâmites legais.