O Serviço Nacional de Emprego (Sine) do Acre está com 63 vagas de ensino médio e fundamental para o trabalhador acreano começar o fim de novembro trabalhando.

São vagas de babá, copeira, mecânico de ar condicionado, técnico em agropecuária e muito mais. Tudo com carteira assinada.

Contato: (068) 3223-3246

Rua Rui Barbosa, 450 – Centro

Rio Branco – AC | CEP: 69.900-084

Veja: