Saúde descarta caso da nova varíola em escola do Acre

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do Acre está informando que o paciente tido como 1º caso suspeito em escola estadual no município de Rio Branco divulgado em mídias sociais, passou por avaliação médica no dia 20 de setembro na UPA do Segundo Distrito e no dia 21 de setembro na UPA da Sobral.

O mesmo não apresenta erupções cutâneas passíveis de coleta laboratorial.

Na segunda avaliação médica, o paciente não foi considerado caso suspeito de Monkeypox. Devido não ter sido possível realizar coleta, o paciente segue em isolamento domiciliar, com acompanhamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da UPA da Sobral, e dos CIEVS Estadual e do município de Rio Branco.