Funai abre processo seletivo para estagiários de níveis médio e superior. Há vagas para o Acre

stá aberto o Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado dos níveis médio e superior com atuação na Sede e outras unidades da Fundação Nacional do Índio (Funai) no país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de agosto de 2022 no site da Super Estágios. Já a prova será realizada por meio virtual na plataforma do site.

A seleção oferece vagas de estágio em unidades da Funai nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. De acordo com o Edital publicado pela Diretoria de Administração e Gestão (DAGES) da Funai, o estudante interessado deve atender às seguintes exigências:

– ser maior de 16 anos;

– estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso de nível médio ou superior;

– ter disponibilidade para estagiar no local da vaga;

– ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses, após a convocação;

– não cursar o último ano do ensino médio ou o último semestre de nível superior, a partir da convocação;

– ter disponibilidade para estagiar em regime de quatro horas diárias e 20 semanais, no período matutino ou vespertino;

– ser brasileiro ou estrangeiro, caso em que o candidato deverá obedecer ao prazo do visto temporário de estudante na forma da legislação aplicável;

– não estar vinculado a estágios na iniciativa privada ou em entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Cronograma do processo seletivo

período de inscrições:

de 1º/08 até as 16h do dia 31/08

realização da prova online:

das 10h do dia 1º/08 até as 18h do dia 31/08

divulgação do resultado:

a partir das 17h do dia 12/09

OBS: as datas estão sujeitas a alterações.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo endereço eletrônico: adm.bsb@superestagios.com.br