Oposição: chapa JV/MA garante segundo turno no Acre    

Desde junho, quando Jenilson Leite apresentou dois dígitos em pesquisa de intenção de voto, a oposição ao grupo que ocupa o Palácio Rio Branco passou a cravar que a eleição deste ano seria em dois turnos no Acre.

Quando Jenilson Leite desistiu de ser candidato ao governo, a dúvida voltou: a eleição seria definida em um único turno conforme apregoa Gladson Cameli?

O atual governador e sua candidata a vice, Mailza Gomes, declararam que vão vencer a disputa -algo óbvio para quem concorre a alguma coisa -mas Gladson foi taxativo ao dizer que a vitória será ainda no primeiro turno.

“Vamos ganhar no primeiro turno”, afirmou o governador, candidato do Progressistas à reeleição junto com dez partidos.

Desde ontem, 5 de agosto, a convenção do PT e seus aliados PV e PC do B, jogou as dúvidas da oposição para outro lado: “Com essa acertada decisão do JV/Marcos Alexandre, não haverá dúvidas nenhuma”, disse o deputado Edvaldo Magalhães, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre, ao chancelar a garantia de um segundo turno.