Cruzeiro do Sul inicia mecanização de terra nas comunidades

Com a chegada do verão, a Prefeitura de Cruzeiro Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, está realizando a mecanização de áreas agrícolas para preparo do solo e implantação de lavouras, em várias comunidades rurais do município.

Os tratores encontram-se distribuídos nas vilas: Santa Luzia, Lagoinha, São Pedro, Santa Rosa, Assis Brasil, Santa Luzia do Pentecostes e BR 307.

A mecanização agrícola é utilizada para o preparo do solo, visando melhorar suas características físicas com o objetivo de favorecer o crescimento das raízes mediante aumento da aeração, infiltração de água e redução da resistência do solo à expansão das raízes, garantindo assim, um melhor aproveitamento da área e sucesso na lavoura.

A secretária municipal de agricultura, Aldeni Menezes, destacou os serviços que a gestão do prefeito Zequinha Lima vem executando junto ao produtor rural.

“A gestão do nosso prefeito Zequinha Lima tem atuado fortemente no fortalecimento da agricultura familiar para que nossos produtores possam aumentar sua produção e renda. Nesse momento, estamos realizando esse serviço de mecanização em várias áreas, de vários produtores,com o objetivo de intensificarmos as ações que visam sobretudo o aumento da produção.”

O prefeito Zequinha Lima disse que o objetivo de sua gestão é manter o homem do campo no campo. E auxiliar nas melhorias da sua produção.

“Temos visitado, toda semana, nossas comunidades rurais e ribeirinhas, levando melhorias aos nossos produtores e verificando os problemas para buscarmos soluções. Entendemos que o homem do campo precisa e quer ficar no campo. E nossa gestão tem levado os mecanismos necessários para que a produção familiar seja aumentada e escoada com menos sacrifício”, pontuou o prefeito Zequinha.