Os jovens que completam 18 anos em 2022 têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar nas forças armadas. O alistamento é obrigatório para as pessoas do sexo masculino.

O alistamento pode ser feito pelo online pelo aplicativo Exército Brasileiro (disponível para celulares Android e iOS), pelo site ou pessoalmente na junta de serviço militar.

Caso a pessoa perca o prazo, ela deve comparecer à junta de serviço militar para regularizar a situação. Se estiver residindo no exterior, o jovem deverá procurar as repartições consulares ou as embaixadas do Brasil.

Além da obrigação com a justiça brasileira e de quitar as obrigações com o serviço militar, o alistamento é uma oportunidade para os jovens complementarem o processo de socialização.