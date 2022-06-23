Deu no Diário Oficial do Estado do Acre desta quinta-feira (23):
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL
MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE/AC
EDITAL Nº 028 SEPLAG/ISE, DE 22 DE JUNHO DE 2022.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, no uso de suas atribuições legais, tornam público os resultados preliminares do Exame
Médico e Toxicológico e da Perícia Médica para os candidatos que se
declararam com deficiência (PCD), referente ao Edital nº 001 SEPLAG/
ISE, de 04 de outubro de 2021, conforme segue:
1. DO RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO
1.1. Resultado preliminar dos candidatos APTOS no Exame Médico e
Toxicológico, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do
candidato em ordem alfabética
1.1.1. AMPLA CONCORRÊNCIA
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO
7577796; ADÃO DE PAULO DA SILVA / 7613644; ADRIANO ARAUJO
CORDEIRO / 7722390; ADRIANO DA SILVA TELES / 7813848; ADRIANO NASCIMENTO LIMA / 7710950; AGNALDO DANTAS NETO /
7797583; AGNO ARAUJO SILVA / 7516487; ALAN DE SOUZA LOPES /
7837011; ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 7516380; ALAN
GABRIEL CUNHA DA SILVA / 8916969; ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JÚNIOR / 7656785; ALCIRLEY DE LIMA VIANA / 7712227; ALDENIR NASCIMENTO DE LIMA / 7679203; ALEX COSTA DOS SANTOS / 7717296; ALEX DA SILVA FERREIRA / 7571984; ALEX DA SILVA
SALDANHA / 7849631; ALEX SOUZA DE OLIVEIRA / 7672438; ALEX
TANANTA DE SOUZA / 7727305; ALEXANDRE AMORIM DA SILVA E
SOUZA / 7538189; ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA / 7732023; ALISSON OLIVEIRA / 7707240; ALLAN MATHEUS SOUZA SILVA / 7005120;
ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7527519; ANDIRSON CARVALHO
VASCONCELOS / 7676450; ANDRÉ CORDEIRO RODRIGUES DE
CASTRO / 7755333; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ / 7592213; ANDRÉ FELIPE DA CONCEIÇÃO / 7689233; ANDRE LOPES DA SILVA /
7501382; ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE / 7553137; ANDRÉ
ROMERO PORTELA DA SILVA / 7524005; ANDRE WILSON DE BRITO
MENEZES / 7625219; ANDRÉCIO BRAGA SOARES / 7808836; ANDRESON SILVA CARNEIRO / 7629583; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7028457; ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA / 7660111;
ANTONEL DA COSTA FARIAS / 7637896; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA / 7736096; ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA / 7688261; ANTONIO FERNANDES DA SILVA / 7540108; ANTONIO FRANCISCO DA
SILVA LIMA / 7657366; ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA /
7654600; ANTONIO JOSÉ SILVA DE SOUZA / 7565380; ANTONIO
MARCOS DE MESQUITA FREIRE / 7556322; ANTONIO MOREIRA DA
SILVA NETO / 7782861; ANTÔNIO SÁDINO RIBEIRO FARIAS /
7848897; ANTÔNIO SALATIEL DA GRAÇA MAGALHÃES / 7000226;
ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 7542453; APOLLO REIS
DOS SANTOS DA SILVA / 7013849; APOLO MARCO DE AGUIAR
MELO / 7531745; ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 7840322; ARILSON ROCHA DE OLIVEIRA / 7752091; ARLESSON ROCHA DE OLIVEIRA / 7506678; BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA /
7824688; CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 7711816; CAIO NATHAN
GALVÃO PINTO / 7746164; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES
/ 7513747; CELIO DA SILVA LOPES JUNIOR / 7024613; CLAUDINEY
MARTINS DE ARAÚJO / 7556454; CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO /
8810547; CLEBER FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA / 7802234;
CLEBERSON FELIX DA SILVA / 7788037; CLEITON ROCHA MAIA /
7584539; CLEVECY MARTINS DA SILVA / 7737866; COARACY MARTINS DIAS / 7692927; CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA / 7592183;
DANGELO DA COSTA LIMA / 7627726; DANIEL FERNANDES SOUZA
/ 7639244; DANIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 7544120;
DANILLO MAGALHAES ANTUNES / 7511426; DANILO DA SILVA SOUZA / 7655401; DANILO GERONIMO DE FREITAS / 7624212; DARLAN
CASTRO DA ROCHA / 7773706; DAVI SANTANA DA SILVA / 7628595;
DAVID SILVA LIMA / 7602766; DEIVERSON ALMEIDA DA SILVA /
7692790; DEJACIR MOTA DA SILVA / 7504276; DENER BRITO TELES
/ 7713711; DENNYS SOUZA DA SILVA / 7721676; DHEFLE KAIÃ SOUSA MACÊDO / 7014553; DIEGO DA SILVA FARIAS / 7623496; DIEGO
SARAIVA DE AZEVEDO / 7004086; DINALDO BRAGA BONETE DA
CRUZ / 7734956; DOUGLAS CORDEIRO SOARES / 7725256; EBER
PINHEIRO SARAH / 7008855; ECIVALDO BARBOSA DE SOUZA /
7603312; EDEN LIMA QUEIROZ / 7532490; EDICLE SALES DE SOUZA / 7003152; EDMAICON MACIEL DA SILVA / 7013309; EDMILSON
FERREIRA BRAGA FILHO / 7814143; EDSON ASSIS DE ARAÚJO JÚNIOR / 7672055; EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA /
7774982; EDUARDO DOS SANTOS SILVA / 7832435; EDUIM FABI
SOUZA FERNANDES / 7041639; EFER MARQUES DE SOUZA GUIMARAES / 7004116; EFRAEL CAVALCANTE PINHEIRO / 7703473;
ELIABI SILVA DE SOUZA / 7743394; ELIAS DE LIMA BEZERRA /
7507003; ELIAS MONTEIRO DA SILVA / 7763042; ELIELTON BARBOSA DE MELLO / 7757182; ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS /
7806590; ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 7760663;
ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS / 7530790; ELIVELSON DA SILVA LOPES / 7814151; ELVIS OLIMPIO DE ARAUJO / 7840918; EMESSON DA SILVA BRAGA / 7854464; EMILDE DE SOUZA OLIVEIRA /
7524951; ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAÚJO / 7838816; ERBESSON DA SILVA CHAVES / 7640412; ERIC DA SILVA FRANÇA / 7759550;
ERICK OLIVEIRA / 7705760; ERIK COSTA DE SOUZA / 7607601; ERIKSON DOS SANTOS FERREIRA / 7569033; ERISSON SILVA DAMASCENO / 7606443; EVANDRO DA SILVA LIMA / 7604866; EVERTON
OLIVEIRA DA SILVA / 7804059; FABIANO DA SILVA MOREIRA /
7590970; FABIO BRAGA DE SOUZA / 7743890; FÁBIO CORDEIRO DE
OLIVEIRA / 7843739; FABIO CRUZ DOS SANTOS / 7797109; FABIO
DE SOUZA FERREIRA / 8924120; FÁBIO PASCUAL CABALLERO SECLEN / 7681038; FELIPE ALVES DE OLIVEIRA / 7650400; FELIPE DA
SILVA LIMA / 7568827; FELIPE FREITAS MAIA / 7575076; FELIPE NOGUEIRA DANTAS / 7633335; FELIPE SILVA DA COSTA / 7751710;
FERNANDO AFONSO FERREIRA / 7602847; FERNANDO DOUGLAS
ALVES TRAJANO / 7533756; FERNANDO FELIPE SILVA / 7630093;
FILIPE DE ALMEIDA COSTA / 7519974; FRANC DENIS BARROSO DE
OLIVEIRA / 7738498; FRANCICLEY DE MELO MARQUES / 7685890;
FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA / 7028295; FRANCIMAR
MATOS DA SILVA / 7530579; FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO / 7536674; FRANCISCO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA
NETO / 7848579; FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NASCIMENTO / 7511019; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA /
7550154; FRANCISCO GILVAN NASCIMENTO DA SILVA / 7571925;
FRANCISCO RODRIGO COUTINHO DA SILVA / 7501331; FRANCISCO ROGER DA SILVA / 7681828; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA
NERI / 7607547; FRANCISNEY MILOME DE MAGALHÃES / 7573465;
GABRIEL AUGUSTO BARROS MENDONÇA DA SILVA / 7601344; GABRIEL AUGUSTO REBOUÇAS GUIMARÃES / 7668481; GABRIEL
BASTOS NARDINO / 7786212; GABRIEL DE LIMA CHAVES / 7539061;
GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA / 7558880; GABRIEL FERNANDES
DE OLIVEIRA / 7592736; GABRIEL LOPES DA SILVA / 8926336; GABRIEL MAIA DE ALBUQUERQUE / 7534760; GEAN FEITOSA PINHEI-
22 Quinta-feira, 23 de Junho de 2022 Nº 13.311 DIÁRIO OFICIAL22
RO / 7597738; GENILSON DA SILVA SOUZA / 7542674; GEOVANE
DUARTE DA COSTA / 7603282; GEOVANE SILVA DE SOUZA /
7524110; GILBERTO DANKAR DA SILVA / 7786166; GILBERTO LOPES DE SOUZA / 7776349; GILSON FERREIRA GOMES / 7021541;
GILVAN LOPES DE SOUZA / 7566352; GIOVANI SAMPAIO PEDROZA
/ 7558538; GLEISON NUNES MOREIRA / 7574150; GUSTAVO ARAUJO DA SILVA / 8873445; GUSTAVO DA CUNHA GOMES / 7858302;
GUSTAVO LIMA RABIM / 7818882; GUSTAVO MAIA DINIZ / 7598734;
HALISSON ARAUJO DE LIMA / 7709668; HAMILTON MELO DA SILVA
/ 7656521; HÉLIO FIESCA NETO / 7536542; HILÁRIO SANTANA DO
NASCIMENTO NETO / 7535538; IGOR ARAÚJO DA SILVA / 8898006;
ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 7531788; ISMAEL PESSOA DE ARAUJO / 7691025; ISRAEL FERREIRA BRÁS / 7507305; ITALO KEVIN
CASTRO DA SILVA / 7615051; IVAN ZURIEL LOPES DE FARAH /
7690789; IZAEL CARNEIRO DA SILVA / 7716320; JACKSON DE SOUZA CASTELO / 7648308; JACKSON SALES DA COSTA / 7682573;
JACSON COSTA VIEIRA / 7515294; JADIEL DE MESQUITA SILVA /
7631472; JADSON DA SILVA FARIAS / 7767677; JAILSON ANDRADE
VALENTE / 7740751; JAIRO PEREIRA DE CASTRO / 7767277; JAIRO
SERQUEIRA DE ALENCAR / 7793863; JAKSON DE SOUZA OLIVEIRA
/ 7576137; JAMES ROSAS DA SILVA / 7628978; JAMILDO CELESTINO DA SILVA / 7048601; JANDER BEZERRA CASTELO SORIA /
7504730; JANDERSON FERREIRADE SOUZA / 7760850; JANDERSON OLIVEIRA JÁCOME / 7502214; JANDESSON MATEUS ALMEIDA
TOMAZ / 7771967; JANILSON DA SILVA CORDEIRO / 7002652; JARDEL MOURA DE SOUZA / 7724632; JARISSON DOUGLAS DE SOUZA
OLIVEIRA / 7545037; JARLISON CONCEIÇÃO DA SILVA / 7517726;
JEAN VINICIUS MELO COSTA / 7508395; JEDEMARQUES DE ALMEIDA SILVA / 7828609; JEFERSON SOARES COSTA / 7768443; JERBESSON MOURA DE SOUZA / 7522410; JESSÉ DE FRANÇA SILVA /
7681704; JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE / 7510535; JOABE
FREITAS DO NASCIMENTO / 7775580; JOAO PAULO FONSECA DE
PAULA / 7609680; JOAO PAULO LINHARES DE SOUSA / 7779933;
JOÃO VICTOR DE LIMA CAVALCANTE / 7529562; JOÃO VÍCTOR
FLORENTINO LEMOS / 7000757; JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
/ 7669763; JOÃO VICTOR RODRIGUES DANTAS / 7759215; JOÃO
VICTOR SILVA / 7668783; JOÃO WILKER RODRIGUES DE SOUSA /
7683847; JOAQUIM DE ALMEIDA SOUZA / 7023854; JOAQUIM LIMA
DA SILVA / 7628161; JOAS DA SILVA PEREIRA / 7538782; JOCIRCLEY
DA MOTA SOUSA / 7622449; JONATAS CONCEICAO DE ARAUJO /
7764634; JÔNATAS GURGEL FERNANDES / 7782624; JORLAN SÁVIO COSTA DE SOUZA / 7556080; JOSÉ AELSON DA SILVA MELO /
7533390; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA / 7725361; JOSE CLEDER SILVA DE NORONHA / 7543760; JOSE DAISON DE SOUZA SILVA / 7794053; JOSÉ ÉDER SILVA DE ARAUJO / 7632037; JOSE FRANCISCO DA SILVA DE FRANÇA / 7765940; JOSÉ GERSON DE CASTRO
MEIRELES JÚNIOR / 7720092; JOSÉ HEDEM SOUZA DA SILVA /
7748850; JOSÉ IRLAN DA SILVA MOURA / 7790015; JOSÉ IVANALDO
PEREIRA MARTINS FILHO / 7635052; JOSÉ LEONARDO MARTINS
ASSUMPÇÃO / 7522274; JOSE MARCIO DE CARVALHO LIMA /
7011889; JOSÉ RAFAEL DE SOUZA CONSALTER / 7679122; JOSE
RENATO AZEVEDO DE FARIAS / 7585764; JOSÉ RIBAMAR DA SILVA
OLIVEIRA / 7660782; JOSE RONEX RODRIGUES MARQUES /
7561270; JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7517904; JOSÉ SAMUEL PONTES PEDROSA / 7714831; JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE
/ 7746148; JOSUÉ HENRIQUE DE QUEIROZ COSTA / 7541295; JUAN
LUCAS REIS DE OLIVEIRA / 7752652; JULIENISON NUNES AREAL /
7662262; KALIL DE ALENCAR CANDIDO / 7830998; KELLTON ROCHA AMORIM / 7599781; KENNEDY EMANUEL SAMPAIO DA SILVA /
7640692; KLISMANN LIMA DA COSTA / 7573650; LAZARO FERREIRA
DA SILVA / 7623054; LEANDRO ARAUJO MAIA / 7673027; LEANDRO
SILVA DE SOUZA / 7669151; LEANDRO SOUZA DO VALE / 7681526;
LEILSON DA COSTA DE MENEZES / 7783450; LUAN DA SILVA DANTAS / 8923647; LUAN FELIPE MOMO / 7616589; LUAND GADELHA
LIMA / 7816448; LUCAS FREIRES DA SILVA / 7671644; LUCAS MUNIZ
DE ASSIS / 7538510; LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 7630743; LUCIANO DA SILVA BEZERRA / 7675976; LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO / 7768184; LUIS FERNANDO LINDOSO FONSECA / 7584873;
LUIZ CARLOS PAZA JÚNIOR / 7674600; LUIZ EDUARDO LIMA PINTO
CAMELI / 7793600; LUIZ FELIPE CARNEIRO DE FARIAS / 7716770;
LUSHESLE REBOUÇAS FURTUNATO / 8920125; MACILEUDO DA
COSTA LIMA / 7624190; MACKS CORREA DO NASCIMENTO /
7596669; MAGNO CHAVES SOUZA / 7534450; MAGNO COSTA DA
SILVA / 7653794; MANOEL MUNIZ FROTA / 7666950; MARCELO DE
OLIVEIRA ANTUNES / 7558996; MARCELO DOS SANTOS SARAIVA
JUNIOR / 7831919; MARCELO GOMES PEREIRA / 7047168; MARCELO VASCONCELOS DA SILVA / 7562985; MARCIO DE ARAUJO SOUZA / 7708874; MÁRCIO VASCONCELOS COSTA / 7009738; MARCOS
AURÉLIO MONTEIRO / 7781601; MARCOS JUNIOR SILVA E SILVA /
7542194; MARCOS PAULO SOUZA DANTAS / 7526262; MARCOS RIBEIRO DA SILVA / 7607776; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA /
7782225; MARDSON TAVARES DA SILVA / 7012720; MARICEUDO
FERREIRA LOPES / 7732783; MARLOS SANDRO COSTA MELO /
7582080; MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES / 7667744; MATHEUS
DE PAULA ALENCAR / 7848560; MATHEUS DE SOUZA MAIA /
7692404; MATHEUS DIÓGENES WOLTER / 7644957; MATHEUS FEITOSA DE OLIVEIRA / 7846975; MATHEUS FERNANDES DA COSTA
SILVA / 7614470; MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 7668546; MATHEUS MAIA DE QUEIROZ / 7780133; MATHEUS RIBEIRO LIMA /
7674813; MATHEUS RODRIGUES LINO / 7661037; MATHEUS VINICIUS DA COSTA MELO / 7776667; MAURICIO CHAVES DO NASCIMENTO JUNIOR / 7605277; MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 7650079; MAYKON WESLLEY SOUZA DA SILVA / 8838280;
MESSIAS SILVA DOS SANTOS / 7013360; MIKAEL BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7686935; MIRCLEI NEVES SOARES / 7830904;
MOZART OLIVEIRA MONTEIRO / 7677650; NARDESON COSTA DE
LIMA / 7777400; NATALINO DE OLIVEIRA SILVA / 7720238; NATANAEL AMORIM DOS SANTOS / 8909989; NATHAN LUCENA DA SILVA /
7538030; NILBER CHAVES DE LIMA / 7825323; NILBERTO OLIVEIRA
/ 7512643; ODAIR BRUNO SILVA SALES / 7660376; OSIEL MACEDO
TEIXEIRA / 7834365; PABLO GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR /
7741537; PATRIK ANDERSSON SOUZA DA COSTA / 7000429; PAULO
HENRIQUE SILVA FERREIRA / 7530811; PAULO SILVA DA COSTA /
7863110; PEDRO JOAQUIM VALENTE CALIXTO / 7671334; RAFAEL
BARBOSA BANDEIRA / 7854870; RAFAEL DANTAS PADRÃO /
7805977; RAFAEL MAIA GUIMARAES / 7534027; RAFAEL MENESES
DA SILVA / 7528566; RAFAEL SOUSA DE SÁ / 7751583; RAFAEL SOUZA DA SILVA / 7559519; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA / 7521367;
RAIMUNDO FELIPE MORENO / 7623402; RAIMUNDO LUCIANO LIMA
MARTINS / 7744811; RAMON COSTA BRILHANTE DE MATOS /
7759827; RAMON DA SILVA MONTEIRO / 7698194; RAMON SILVA DE
LIMA / 7766734; RANDERSON CASTRO MOREIRA / 7746652; RANDSON DA SILVA COSTA / 7640978; RAYANDSON MENDES DE LIMA /
7715943; RENE SARKIS FREIRE / 7019407; RENSMYCKEY MATOS
DO NASCIMENTO / 7571054; REYSSON ANDRADE DA SILVA /
7509170; RIAN FELIPE DE OLIVEIRA LIMA / 7644400; RICARDO DA
SILVA PESSOA / 7662971; RODRIGO CAVALCANTE SANTOS DE OLIVEIRA / 7518617; RODRIGO SOUSA SILVA / 7859008; ROGER MIGUEL DE SOUZA ARAÚJO / 7515308; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA /
7798393; ROMÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS / 7762437; ROMILDO
RODRIGUES DA SILVA / 7576811; RONALDO PINHEIRO BARBOSA
PEREIRA / 7663749; RONYS LIMA SILVA / 7776993; ROQUE DO NASCIMENTO CORTES / 7028090; ROSSENIR DA COSTA MACIEL /
7799829; ROZIMAR SILVA DOS SANTOS / 7715552; SAIMON PERCEU MALAQUIAS LEITE / 7636512; SAIMON RODRIGO SILVA DE
CARVALHO / 7710666; SAMUEL ANDRADE DE ARAUJO / 7774648;
SÁVIO DE MELO ANDRADE / 7613733; SÁVIO RODRIGUES DE
ALENCAR / 7730829; SEBASTIAO ACACIO ELIOTERIO / 7504764;
SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA / 8845693; SÉRGIO SILVA DE ALMEIDA
/ 7725825; SILVANO ALVES SOUSA / 7607571; SIMEONE LOBATO
SANTANA / 7500742; TALISSON ÍCARO ALVES DE SOUZA / 7569211;
TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA / 7684746; TALYSOM DA SILVA NOGUEIRA / 7046935; TASSIO DOS SANTOS FERREIRA / 7508921; TELMAR SOUZA MARINHO / 7796030; THALES AUGUSTO SALES DE
OLIVEIRA / 7817119; THIAGO CASTRO SAAB / 7705654; THIAGO
LIMA MARTINS / 7661665; THIAGO RICARDO SOUSA GOMES /
7632720; THIAGO SIQUEIRA DA CUNHA / 7537352; TIAGO ARAGÃO
DE MENESES / 7776560; TIAGO NASCIMENTO DA COSTA / 7739095;
TIAGO SANTOS DOS SANTOS / 7513763; TYAGO DA SILVA MOREIRA / 7545380; UILIAN DE MENEZES SAMPAIO / 7505477; VALBER
SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR / 7560796; VICTOR SOUZA DA SILVA
/ 7665024; VINICIUS ALVES CASTRO / 7664214; VINICIUS MARTINS
DOS SANTOS / 7774427; VINICIUS SANTIAGO VALENTE / 7699905;
VITOR EDUARDO DE CASTRO SILVA / 7827652; VORNEI HENRIQUE
/ 7569408; WALACE FELIPE ALEMÃO AZEVEDO / 7784970; WELLYSON SILVA DAMASCENO / 7515839; WENDEL ALEXANDRINO DE
SOUSA / 7038711; WESDRES MAIA FERNANDES / 7514263; WESLEY MUNIZ / 7778694; WEVERTON SAULO RIBEIRO DOS SANTOS /
7793820; WEVERTON VIEIRA COELHO / 7741936; WILIAM DOS
SANTOS BATISTA / 7653190; WILLIAM CABRAL DA SILVA / 7003381;
WILLIAM PATRICK MELO LIMA / 8911886; WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO / 7679238; YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ / 8722788; YAN RAFAEL SOUZA DA SILVA.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7012763; ADRIANE DA SILVA SAMPAIO / 7719116; ADRIELY KAROLAYNE / 7866810; ADRINE CUNEGUNDES REGO / 7564120;
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES / 7709145; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA / 7849672; ALINE MANOELA ROCHA
DE MOURA / 7534477; ALINE RAYÇA MOURA LIMA / 7604246; ANA
CARITAS MESSIAS TAVARES / 7622490; ANA CAROLINE ARRUDA
LAGO / 7658621; ANA CAROLINE DE FREITAS ARAÚJO / 7567898;
23 Quinta-feira, 23 de Junho de 2022 Nº 13.311 DIÁRIO OFICIAL23
ANA PAULA DE MIRANDA FERRAZ / 7763247; ANA RAQUEL OLIVEIRA FERREIRA / 7796986; ANDRESA DA SILVA CARNEIRO / 7514816;
ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO / 7690045; ANTONIA DA
LIBERDADE MOURAO DA SILVA / 7599498; ANTONIA ERICA XIMENES DE SOUSA / 7636237; AYME GOMES SILVA / 7608187; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU / 7770820; BENEDITA LIMA
SILVA / 7793090; BERENICE LIMA DO NASCIMENTO / 7560150;
BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 7502532; BRUNA CAMILLY DE SOUZA
MANSOUR / 7800983; BRUNA CÂNDIDO DE LIRA / 7808631; BRUNA ELISA DE FARIAS RODRIGUES / 7683294; BRUNA PEREIRA
DE SOUZA / 7813740; BRUNA ROANA DA SILVA DELILO / 7655304;
CARLENE DE SOUZA MENDONÇA SOUZA / 7006070; CARMEM JULIA MARQUES / 7646810; CAROLINA DIAS BRANA SENA / 7767480;
CAROLINE SOUZA DE FREITAS / 7738994; CHAUANY CARVALHO
DA SILVA / 7551100; CINTIA RIBEIRO GOMES / 7760710; CLAUDIA
NEVES DE SOUZA / 7512147; CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ /
7689632; DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 7661258; DALILA PEREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA LOPES / 7557060; DANIELA ARAUJO
DE OLIVEIRA / 7755821; DANIELLY DE MOURA MORAIS / 7658184;
DEBORA JAIAIRA GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO / 7758162; DIANA MARIA DE SÁ OLIVEIRA / 7010604; DIANA MARIA DE SOUZA GOMES / 7012984; ECINEIDE MARQUES DE SOUZA / 7615191; ELEN
KYRLEN MARTINS DA SILVA / 7515006; ELINEIDE ARAÚJO DE SOUZA / 7655800; ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES / 7723849; ELZA
DA SILVA SOUZA / 7028104; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7562373;
EMANUELLE DE ARAÚJO TELES / 7587341; ÊMILY MORAIS COSTA /
7732368; ENAYRA DA SILVA TAUMATURGO / 7776799; EVELY MONIQUE FLORES XAVIER / 7008944; EVELYN DA SILVA NASCIMENTO /
7672020; EVLEN NATALIA LEITE RIBEIRO / 7605102; FABIANA SILVA
DE MOURA / 7684363; FABRÍCIA DE SOUZA FERREIRA / 7501439;
FERNANDA LIMA DE SOUZA / 7678101; FRANCISCA THAYRINE XAVIER SOUZA / 7556918; GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA / 7515693;
GABRIELA VASCONCELOS CUNHA CONCEICAO / 7587490; GABRIELE SOUZA MOREIRA / 7565135; GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 7630450; GERCIANE CAVALCANTE DA SILVA PAIXAO / 7666411;
GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS SANTOS / 7629141; GLEIDIANE
MESQUITA SILVA / 7724950; HANNA MARIA DA SILVA RODRIGUES
/ 7016041; HELEN KAROLINE SILVA FERNANDES / 7635355; IARA
CLAIRE DE LIMA FREIRE / 7517297; IASMIN SANTIAGO SALES /
7721021; ILZANDA JUSTO DO ROSÁRIO / 7868996; IOLANDA DA
CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA / 7813120; IRLA DE ARAUJO SILVA
/ 7784325; JAILDA DOS SANTOS FREITAS / 7753373; JANE LILIANE
SILVA BRAGA / 7808534; JANIELLY SOARES FELICIO / 7740565; JAQUELINE ARAUJO DE MOURA MUSTAFA / 7548664; JÚLIA COSTA
DE SOUZA / 7722850; JULIANA NEGREIROS OLIVEIRA / 7005430;
JULIANA SILVA RODRIGUES / 7695497; JULYANE SILVA YARZON /
7555911; KÉSSIA DE LIMA MONTEIRO / 7857632; LARISSA CONCEIÇÃO OLIVEIRA / 8859562; LAURA PEREIRA DE MOURA / 7659539;
LAYANA LIMA / 7700415; LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO /
7850410; LEONILDE RODRIGUES DE ARAUJO / 7723610; LILIANE
BENÍCIO DE OLIVEIRA DANTAS / 7500921; LORRANE FRANÇA
GARCIA / 7642466; LUANA DA COSTA LOUREIRO / 7602901; LUANA
FREITAS DO NASCIMENTO / 7658362; LUANA MARIA HALUEN MAIA
/ 7601182; LUANA NOGUEIRA SAMPAIO / 7775504; LUANA PENHA
BRAGA PASSO / 7011848; LUANA SANTOS MAIA / 7642547; LUMA
DA COSTA LOUREIRO / 7623666; LUMA LOHANA DO NASCIMENTO
LIMA / 7030834; MARCELA DE AMORIM BATISTA / 7645201; MARCIA DOS SANTOS MUNIZ FARIAS / 7544456; MARCIA LOPES DA
SILVA MONTEIRO / 7751486; MARIA ALTEMIRIA BARNES DA SILVA
/ 7787278; MARIA DE NAZARÉ SILVA DE MENDONÇA / 7791410; MARIA ERLENE SOARES DA CUNHA / 7017544; MARIA JÚLIA FRANÇA
DE SOUZA / 7795947; MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 7786620;
MARIA TAILÂNDIA NERI DA COSTA / 7650248; MARIANA NASCIMENTO ARIAS / 7585594; MARINEIS CAVALCANTE DA SILVA CHAOUK / 7546270; MAYARA CORREIA LIMA / 7019334; MAYRA SALES
DA SILVA / 7621639; MEIRY GOMES DA SILVA / 7540477; MILENA
GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA / 7537387; MIRELA SILVA DE SOUZA / 7773439; NADJA RAYAD DA SILVA MOREIRA / 7552173; NATHALIA MONIZ MARRUCH / 7566425; NATHIELE ALVES DE ARAÚJO /
7514786; NAYROENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA / 7513380; NECIR
MARTINS GOMES NETA / 7047400; NILCILENE DE LIMA FERREIRA
/ 7726309; OCIANE THUANE PRADO CUNHA FURUKAWA / 7603517;
PATRICIA DE MELO VIEIRA / 8900337; POLYANA PEREIRA DA APARECIDA / 7504888; PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA / 7597088;
PRISCILA FERREIRA PIRES / 7008599; RAFAELA MENEZES MELO
NASCIMENTO / 7023218; RAIANE NORONHA DE CARVALHO /
7599030; RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA / 7673300; RANNE KELLY BARBOZA DA SILVA / 7025219; RAYANE LIMA DE OLIVEIRA / 7580142; RAYANNE FALCÃO DOS SANTOS / 7557280; RAYÇA
DE CASTRO ASSIS / 7020119; RAYNE DA SILVA LUNA / 7038797;
RAYSSA SILVA DE LIMA FEITOSA / 7041046; REGIANE DE SOUZA BARBOSA / 7743823; REGIANE GOMES GADELHA / 7723865;
REJANE SILVA DE SOUZA / 7598653; RENATA QUEIROZ FERREIRA AMORIM / 7642989; RHAIKA SUELLEM DA SILVA DE ALMEIDA
/ 7008634; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA / 8896534; ROMÁINA
OTÍLIA SILVA DE ARAÚJO / 7779976; ROSENAIRA DA SILVA LIMA /
7001745; ROSILENE PITA DA COSTA / 7009894; SABRINA FERREIRA
DE OLIVEIRA / 7616546; SABRINA LIMA DE FARIA SENA / 7671393;
SAMARA DE ALMEIDA FALCÃO BESSA / 7508034; SAMARA LIMA DA
COSTA / 7630689; SAMMILI DIAS BEZERRA / 7708378; SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES / 7628692; SHEILLY RAQUELLY PRADO DE
PAULA / 7737980; SILVANA DA SILVA COSTA / 7730209; SONAIRA
FREITAS DE SOUZA / 7583796; SUENA RICARDO DE OLIVEIRA
/ 7582773; SUZANA RIBEIRO BRANDÃO / 7729545; SUZIANE DA
SILVA LIMA / 7608756; TAINARA DA COSTA DOS SANTOS / 7806965;
THAILA SILVA NOGUEIRA / 7773374; THAIS VIEIRA LOPES BATISTA /
7760477; THAYSSA MACIEL FREIRE / 7793383; VALÉRIA MACIEL DE
SOUZA / 7599137; VANDA MARIA DA SILVA MIRANDA / 7614209; VANESSA DA SILVA PEREIRA / 7572174; VITÓRIA CAROLINE BRANDÃO
DA COSTA SIQUEIRA / 7722591; VIVIANE PEREIRA CHAVES / 7753722;
WEULA PAULA MELLO DA SILVA / 7615027; WILLIANY DE SOUZA LIMA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7003225; ADISON AIFF DOS SANTOS SILVA / 7762267; ADRIELEN
DA SILVA DOS SANTOS MONTENEGRO / 7564112; ALESSANDRA
RODRIGUES GOMES / 7006217; ALINE PEREIRA GOMES / 7608853;
ANA BEATRIZ ALENCAR DE CARVALHO / 7604254; ANA CARITAS
MESSIAS TAVARES / 7755392; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ /
7669063; ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MAIA / 7552238; ANTONIO GABRIEL
DA SILVA RODRIGUES / 7848919; ANTÔNIO SALATIEL DA GRAÇA
MAGALHÃES / 7638981; CLEVERTON ARAÚJO DO NASCIMENTO /
7003339; DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 7611633; DYEYME FERREIRA
MORAES DA COSTA NUNES / 7724683; ELDER CORDEIRO BARBOSA / 7028317; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7006437; FRANCISCO
MATHEUS DA SILVA SALES / 7019296; FRANCISCO WILLYANS COSTA SALES / 7554176; HELOISE GADELHA DOS SANTOS / 8896089;
JEFFERSON JOSE BARROS SANTOS / 7793685; JENIFER PINHEIRO MOURÃO / 7726988; JORGEANA BARBOSA DA SILVA / 7855362;
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR / 7765983; JOSÉ GERSON DE
CASTRO MEIRELES JÚNIOR / 7666047; JOSÉ LUIZ MAGALHÃES
NASCIMENTO / 7750057; JOSÉ RICARDO CARUTA / 7658923; JULIANA DE OLIVEIRA COSTA LINS / 7602928; LUANA FREITAS DO
NASCIMENTO / 7818220; LUANA SANTOS MAIA / 7698801; MÁRCIA
MARIA FRANÇA DE SOUZA / 7537344; MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PERES / 7746539; NICHOLAS DA SILVA SANTOS / 7016858;
NILCILENE DE LIMA FERREIRA / 7505167; PRISCILA DA SILVA DE
OLIVEIRA / 7785496; RAYANA VENÂNCIO VIEIRA / 7814771; REGINALDO BEZERRA DA SILVA / 7031269; RIVANIA NOGUEIRA DE
OLIVEIRA / 8901210; SARA CRISTINA GOMES DA SILVA / 7004027;
SAUL CLEMENTE DE SOUZA / 7781890; TIAGO OLIVEIRA / 7734875;
VANGLEANE DO AMARAL MELO.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA
7722420; ADRIANO DA SILVA TELES / 8914540; AGNO ARAUJO SILVA
/ 7837585; ALDEIR CORDEIRO BREGENCE / 7679327; ALEX COSTA
DOS SANTOS / 7744757; ALEX TANANTA DE SOUZA / 7723903; ANA
LUIZA DE SOUZA VASCONCELOS / 8930163; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7629648; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7644035;
ANTHONY MARCLEY PAULINO DA SILVA / 7638205; ANTONIO DA
SILVA OLIVEIRA / 7623330; ANTONIO GEILSON DA COSTA MENEZES / 7569483; BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS / 7722885; CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA JUNIOR / 7640170; CELMO VIEIRA DE MATOS SILVA / 7655410; DANILO GERONIMO DE FREITAS /
7518935; DENILSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA / 7688733; EIKE
EMANOEL NASCIMENTO DE SOUZA / 7806671; ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 7530994; ELIVELSON DA SILVA LOPES
/ 8913684; ERIC DA SILVA FRANÇA / 7668716; FERNANDO DAVILA
DA SILVA / 7811691; FERNANDO FELIPE SILVA / 7686048; FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA / 7019652; FRANCISCO MENDES
DE SOUZA / 7868286; GABRIEL LOPES DA SILVA / 7000382; GERLANIO MARINHO DE SOUZA / 7821639; GUTEMBERG DA SILVA DE
MELO / 8904782; HÉLIO MONTEIRO DIAS JÚNIOR / 8922624; IGOR
RUAN GASTÃO ROSA / 7710720; JACKSON LOPES DA COSTA /
7682948; JACSON COSTA VIEIRA / 7894899; JAYSON BARBOSA DE
OLIVEIRA / 7536348; JHON MICHAEL BOMFIM DA COSTA / 7533527;
JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA / 7608390; JOSE AURICÉLIO
BARROS PASSOS / 7633025; JOSÉ EDNILSON COSTA FREITAS /
7727550; JOSE MARIA GOMES MASCARENHAS NETO / 7561300;
JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7639759; JOSUÉ BARBOSA
DOS SANTOS / 7882387; KESIA NOLASCO DE ABREU / 7744846;
LUIZ SOUSA DOS REIS JÚNIOR / 7679432; MADSON MOTA DA
COSTA / 7831641; MARCELO DA SILVA LIMA / 7631715; MARCOS
ALISSON DA SILVA LIMA / 7735848; NEY LANDO MORAIS LOPES /
7696191; PAULO MEDEIROS DE SOUZA / 7530153; RAFAEL SOU-
24 Quinta-feira, 23 de Junho de 2022 Nº 13.311 DIÁRIO OFICIAL24
SA DE SÁ / 7028511; RAIANDERSON SOUZA DE MOURA / 7568363;
RENAN DE SOUZA MELO DOS SANTOS / 7515413; ROGÉRIO DE
SOUZA SILVA / 7002482; ROMERO RODRIGUES ARAUJO / 7001799;
ROSILENE PITA DA COSTA / 7760280; SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO / 7717939; SÁVIO RODRIGUES DE ALENCAR / 7509111;
TELMAR SOUZA MARINHO / 8898740; WALISSON IRIS DA SILVA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO
DE INFORMÁTICA
7709072; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA / 8895341;
ALEX MARINHO DE CASTRO / 7608268; BARBARA GEOVANNA DE
OLIVEIRA BADU / 7774770; CÉSAR JÚNIOR RODRIGUES PEREZ
/ 7841370; FABIO DE SOUZA FERREIRA / 7519753; FRANC DENIS
BARROSO DE OLIVEIRA / 7511299; FRANCISCO ETEVALDO DOS
SANTOS SILVA / 7566077; FRANCISCO MARTINS GOMES NETO /
7685360; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 7642385; HEBERTH FERNANDO ALVES DA SILVA / 7573057; IGOR DE ASSIS
WESEM / 7854609; JARLES PIRES RIBEIRO / 7628200; JOAS DA
SILVA PEREIRA / 8703007; MARCIO SOARES DOS SANTOS MOREIRA / 7647816; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA / 7013751; MIKAEL
BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7012631; NAYARA DOURADO ALBUQUERQUE / 7798768; NORMANDO ALBUQUERQUE FONTENELE
/ 7559527; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA / 7523750; VINICIUS PEREIRA REBOUÇAS / 7774460; VINICIUS SANTIAGO VALENTE.
ASSISTENTE SOCIAL
7833261; AKEYDSON AMARO FARIAS DE SOUZA / 7505124; ALEXANDRA LOPES LIMA / 7704895; ALINE DA SILVA LIMA VALE /
7659628; AMANDA JUSSARA DE SOUZA COSTA / 7737033; ANA
CLÍCIA ALEXANDRE DE MELO MAGALHÃES / 7742380; ANA LUCIA
LIMA CAETANO / 7770910; ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA
/ 7640960; ANDREA COSTA BEZERRA / 7733615; ÂNGELA MARIA
CHAVES SOUZA / 7814240; AURICÉLIA DA SILVA SOUZA / 7522240;
CARLA NORIELLE GOMES ALBUQUERQUE / 7736436; CLEANE
ARAUJO SAMPAIO / 7559410; CYBELLE CHRISTINE DE SA DAVILA /
7760400; CYNTHIA DA SILVA OLIVEIRA / 7743238; DANIELA RODRIGUES DA SILVA / 7766290; DANIELE DA SILVA BATISTA / 7652128;
DAYANE BARBOSA MATOS / 7791739; DAYSE VALE DE OLIVEIRA
GOMES / 7818440; DÉBORA MELO DE AGUIAR / 7003357; DENISE
DE OLIVEIRA SIEBRA / 7673060; DIANA FARIAS DA COSTA / 7796447;
EDMARA ALENCAR DOS SANTOS / 7604777; EKYLANE RESENDE
MOREIRA / 7748671; ELAINE MARIA FERRAZ ARAUJO / 7784678;
ELIETE DA SILVA BATISTA / 7687320; ELIZABETE DO NASCIMENTO LOPES / 7637853; ERIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA
/ 7689705; EVA AMORIM MOREIRA BANDEIRA / 7749589; EVILANDIA FREITAS DE LUCENA / 7818190; FELIPE HENRIQUE MARTINS /
7512015; FERNANDA RODRIGUES MOREIRA / 7735111; FERNANDA
SILVA DE SOUZA / 7679726; FRANCILENE TAUMATURGO DOS SANTOS / 7622252; GABRIELA MORAIS VAZ / 7559747; GENEILDE DO
NASCIMENTO ALVES COELHO / 7016580; GERLANE RAMOS ALECRIM / 7835582; GISELLE BANDEIRA DE SOUZA / 7762046; GLAYNAN REJANE FROTA DE FREITAS / 7800959; GRAZIELE MORAIS /
7738676; HELLEN ALLINE DE ARAUJO FIDELIS / 8911037; IDELENE
EMILIA DE MELLO MENEZES / 8796595; ITALLA LOHANY LIMA DE
SOUSA / 7801157; JANAÍNA DOS REIS COSTA / 7890788; JARDEL DE
NAZARÉ DOS SANTOS / 7582560; JOSELIA EVELIM DA SILVA AZEVEDO / 7566875; JOSEMILDO DIAS COELHO / 7688741; JOSMAN
DE PAIVA NERI / 7798866; JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO /
7707614; KAREN LAUANA LOPES MUGRABY / 7725108; KATHYELLY
SILVA CORDEIRO / 7013744; KEROLEM DE QUEIROZ ESPINDOLA /
7523432; LAUANA DOS SANTOS BRILHANTE / 8875049; LAYLA GOMES MARINHO / 7041658; LORRAINE ANASTÁCIA BRITTO RIBEIRO
/ 7546017; MAISA DIAS DE OLIVEIRA MELO / 7633408; MÁRCIA MORAES VIEIRA / 7743149; MÁRCIA STIBE DUMONT / 7639449; MARIA
CAROLINA SANTOS DA CRUZ / 7660618; MARIA CHAHIRA DE SOUZA AZEVEDO RAMOS / 7508042; MARIA CLEINIR DE PAULA LOPES
LIMA / 7764669; MARIA CLEMILDA DOS SANTOS BORGES CUNHA /
8916349; MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE OLIVEIRA / 7642598;
MARIA DE FATIMA MELO RODRIGUES / 7689381; MARIA DILZIANE
SANTOS DE SOUZA / 7843895; MARIA JOSÉ RICARDO DE SOUZA
FERREIRA / 7592060; MARIA LUCINÉIA DE ARAÚJO MONTEIRO /
7767897; MARIA PATRICIA XAVIER DA SILVA / 7775342; MARIA VANDERLÉIA FERREIRA MONIZ MARRUCH / 7507500; MARIANA CRISTINA L B NASCIMENTO / 7690932; MARQUIZETE DE LIMA LOPES /
7007794; MAYARA MACHADO MONTEIRO / 8903840; MILTON ARAÚJO FERREIRA DA SILVA / 7784334; NANNY CAROLYNE SANTANA
GRACA MOREIRA / 7685513; NATAN LIMA DA TRINDADE / 7701551;
NETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA / 7669488; NIDIA JOYCE
FONSECA ARAUJO / 7502354; NOEMI DO NASCIMENTO LOPES /
7827938; PRISCILA CHRYS CATAR DE LIRA / 8912785; RAFAELY
EDUARDA MAIA CUNHA / 7508409; RISERGIO VASCONCELOS TORRES / 7552092; RITA MOTA DE OLIVEIRA / 7539681; RODRIGO AVELINO DOS SANTOS / 7815905; ROSIANE BORGES CRUZ / 7570635;
RUTH SEVERIANO BIBIANO BARDALES / 7837747; SANDRA MARIA
AMORIM DA ROCHA / 7803230; SARA ALINE BEZERRA ASFURY DE
OLIVEIRA / 7012518; SARA DE SOUZA NERY / 7803427; TABITA MAIA
FERREIRA HOLANDA / 7739060; TAMILA SALES DOS SANTOS SAMPAIO / 7817428; TAYNA ARAGAO DE ANDRADE / 7672454; TEREZINHA DA SILVA PEREIRA / 7827342; VANESSA SOUZA GUIMARÃES.
PSICÓLOGO
7651708; ALESSANDRA ANDRADE DE SOUSA / 7725744; ALESSANDRA NEUMANN LIMA / 7514484; AMANDA ELY / 7810776; ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA / 7719620; ANANDA KATRINE SILVA DE
SOUZA / 7598688; ANDRESSA DOS REIS MAGALHÃES / 7557310;
ANNA KATRYNE MOTA MACAMBIRA / 7514077; ANNE KAROLINY
CARVALHO MENDONÇA RIBEIRO / 7727607; ANTONIO ANDERSON
GOMES DE SOUZA / 8803583; BRUNA KAROLLYNE SILVA RICARTI /
7635397; BRUNETE PRESLEY COSTA DO NASCIMENTO / 7504942;
CAROLINA ARANTES BATISTELA SIMO / 7540701; CATARINA RIBEIRO DE LIMA GONÇALVES / 7803478; CATIUSCIA HOLANDA DE
MELO / 7506880; CLAUDIO FIGUEIREDO TELES / 7558384; CLEIB
LUBIANA DE ARAÚJO / 7503571; D’ARTAGNIELLY ROCHA DA SILVA
PIAUHY / 7501064; DEANDRISON DE OLIVEIRA AMARAL / 7520387;
DÉBORA CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA / 7610980; DEIVID DA
SILVA SOUZA / 7773080; DENISE ELIDIA DA SILVA / 7551185; ÉDILA
MAZÍLIA DE AGUIAR PINTO / 7763204; EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA’ / 7628021; ELESSANDRA DE SOUSA DIAS MEIRELES / 7715714;
ELIANA SILVA CORDEIRO / 7721560; EMELYM DANIELA SOUZA TONELI / 7816952; ESTHELA BIANCHINI HIPÓLITO DA SILVA / 7794371;
EUBERTH FILIPE PACHECO ROMERO / 7504683; EUDMAR NUNES
BASTOS MICHALCZUK / 7501641; EVELIN TEIXEIRA CLAUDIO /
7549750; GEENVAN VIANA ALVES / 7751753; GRACYELLE LULA DE
OLIVEIRA / 7524161; HALANNA SILVA DE MIRANDA / 7633769; HEITOR PEREIRA DE SOUZA / 7027319; IVANNA ARAÚJO DA SILVA /
7031091; JAIANE KAROLINE DA SILVA MOURA / 7891415; JANIELE
OLGA DANTAS DE PAZ BARBOSA / 7538901; JÉSSICA LIZ BUSSONS
SOUZA / 7564511; JESSICA ROCHA SILVA / 7730900; JOÃO GUILHERME SILVA SOUZA / 7592906; KAMILLA KIMMAY LIMA MAGALHÃES
DE SOUZA / 7686900; KARLA CARINE GUERRA MACIEL / 7778767;
KELLY CRISTINA COSTA ALBUQUERQUE / 7020383; KEMILA PONCE DE SOUSA / 7830947; LARA MARIA SILVA MAIA / 7604793; LAURA
MARIA ARAGÃO LEITE / 7740948; LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS
/ 7678282; LAYNA DE SOUZA MOURA / 7684908; LETÍCIA DE FREITAS LORGA / 7537719; LIS CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO /
7699328; MAISA NALUY MELO DE MACEDO / 7608780; MARCIA DE
SOUZA NOBRE / 7808232; MARIA DA GLORIA LEITE MENDONCA /
7721200; MARIA ELZA DA SILVA CORDEIRO BROTTO / 7623313; MARIAH FERNANDA LUCENA BANDEIRA / 7001125; MARIANA DE SOUZA MENDONÇA / 7881436; MICHELLE PFEIFER MARQUES PINHEIRO / 7568576; NAIR DA SILVA SOUZA / 7688105; NATASCHA MARIA
DANTAS BESSA / 7828136; NATASHA SOUZA MATOS / 7785577; NATASSIA DE OLIVEIRA LOPES COSTA / 7615345; OZILEIDE OLIVEIRA
DE PAIVA / 7525931; PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA / 7596863; PAULO
RICARDO SILVA VASCONCELOS / 7644914; RAIZA BELO NOGUEIRA DA SILVA / 7637802; RAMON NEVES MATOS / 7757735; RAYSSA
LIMA LEITE / 7718381; RENAN ROCHA DE MATOS / 7594453; RICARDO VINÍCIUS DE FARIAS LOPES / 7009809; RONNIBERG MAIA DA
SILVA / 7877390; SABRYNNE MENDONÇA DE SOUZA / 7864639; SARAH SANTOS DA SILVA / 7760701; TALITA MORTARI MONTYSUMA
LEITE / 7684916; VANESSA CASTRO DE SOUZA / 7657161; YANNE
DOS REIS SILVA / 8908559; YASMIM CUNHA DE LIMA.
1.1.2. CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA (PCD)
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO
7784198; ANDRE DOS SANTOS DA SILVA / 8898090; ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA / 7867735; CLEOMAR DE SOUZA SOMBRA / 7781814; ELISEU DA SILVA MENDES / 7515715; FERNANDO
DO NASCIMENTO RODRIGUES / 7712197; GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO / 7549997; JARDSON SILVA SOUZA / 7608373; JOÃO ALDO
DE OLIVEIRA ALVES / 7807660; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA /
7826214; JOAO QUELVIN DO VALE PINHO / 7639821; JOSE ENARDES DE OLIVEIRA DA SILVA / 7858353; JURIVAN BEZERRA RIOS /
7556160; MARISIO DE SOUZA AMARAL / 7718101; MARLISSON LIMA
SILVA / 7568177; NELSIMILDO DE SOUZA CACAU / 7666225; PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA / 7730713; RAIMUNDO NONATO
DE FREITAS / 7763875; WILLEGONES ARAÚJO DE LIMA / 7804679;
WILLY FRAN FREITAS DE QUEIROZ.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7805624; ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA / 7767668; ESTHER
AMÁLIA BIGNATI / 7791054; JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA CASTRO / 7871686; LIGIANE VAZ DE SOUZA / 7674244; NATIELLE GOMES DE SOUSA / 7626800; SILVANESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7885911; ALÍPIO NETO CORREIA / 7543948; JOSÉ CARLOS DE
MOURA LOPES / 8705441; KELLY DA SILVA CAMPOS.
25 Quinta-feira, 23 de Junho de 2022 Nº 13.311 DIÁRIO OFICIAL25
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA
7014618; ANGELO MARCIO DAS CHAGAS DE SOUZA / 7779780; JANELDO DAMASCENO DE LIMA / 7807791; JOÃO PAULO SANTANA
DA SILVA / 7546424; LEONARDO DE ALMEIDA GOMES.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA
7865490; MARLON DE OLIVEIRA CARVALHO.
ASSISTENTE SOCIAL
7713169; CHARRID ESTER D’AVILA GANUM ALBUQUERQUE /
7584261; IZABELA BARRETO DE SOUZA / 7863756; JOÃO PAULO
FREIRE NOBRE / 7542976; VANESSA BEZERRA DE LIMA DA SILVA.
PSICÓLOGO
7777000; RAQUEL REZENDE DANTAS.
1.1.3. DAS CANDIDATAS GESTANTES
1.1.3.1. Relação das candidatas em estado de gravidez amparadas pelo
subitem 12.7 do Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7573804; ADRIANA DA COSTA SILVA / 7767170; CAROLINE SANTOS
PEQUENO DA SILVA / 7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI / 7502931;
LORENNA NAYARA DE OLIVEIRA CONCEICAO / 7861745; MARIA DAS
DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES / 7734514; ROSIANE DA
COSTA LIMA / 7522142; SÁLUA BUSSONS MORAES DE SOUZA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA
7591640; LETICIA LIMA POSSAMAI.
1.2. DOS CANDIDATOS FALTOSOS E ELIMINADOS DO CERTAME
1.2.1. Resultado dos candidatos FALTOSOS e ELIMINADOS do Certame no Exame Médico e Toxicológico, na seguinte ordem: cargo, número
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO
7852828; ADEGILSON GOMES DA SILVA / 7001710; ALDECIR NASCIMENTO LIMA / 8906459; ALLAN JACKSOM PEREIRA DA SILVA /
7797320; BRUNO HENRIQUE DE BARROS / 7033663; CLÁUDIO GALENO DINIZ SILVA / 7009639; CLECEILDO DO NASCIMENTO DA SILVA / 7689357; DANIEL ANDRADE SOUSA / 7006348; DANIEL THIAGO
PEREIRA DA SILVA / 7753918; DIEGO CAMPOS ALBUQUERQUE /
7761171; DOUGLAS FERNANDO CARVALHO SOL [PCD] / 7808887;
ERLAN KESSYO BRAGA DE ALBUQUERQUE / 7017722; EVANDRO
LIMA CERQUEIRA JÚNIOR / 8907790; FELIPE MELO LEITE / 7638582;
JOSUÉ MARCIEL DA SILVA / 7620470; LEONARDO ARAUJO CUNHA
/ 7683154; LUIZ GUSTAVO BEZERRA SANTOS / 7582684; MARCIO
MARQUES DE FREITAS / 7718969; OZEIAS GUEDES DE OLIVEIRA /
7024649; RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA / 7781016; RAMON DE SOUZA
SILVA / 7731914; RODRIGO ALVES DA SILVA.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7723199; ALINE DE OLIVEIRA MARREIRO CRUZ / 7751176; EVELYN
VERAS DA SILVA / 7578431; JESSICA TAYRINE BARBOSA DE LIMA
/ 7623941; KEILA BEZERRA DA COSTA / 7580029; MARIA EDUARDA COSTA SILVA / 8918201; RAIFANA DE LARA SOARES / 7554931;
RAYANE SIQUEIRA DE OLIVEIRA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7596049; ANDREW JOÃO BRITO DA SILVA / 7559763; ANNE DHARA
MEDINA MAIA / 7532148; GREGORI CARVALHO CALIXTO / 7683120;
LUIZ GUSTAVO BEZERRA SANTOS / 7829681; MATHEUS RIBEIRO
DE OLIVEIRA / 8861338; VALÉRIA MACIEL DE SOUZA / 7731558; VITÓRIA LORANE NASCIMENTO SILVA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA
7516991; BRUNA CAMILLY DE SOUZA MANSOUR / 7795203; CAIO
VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES / 7501510; FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA / 7005600; ISMAEL VALENTIN SERPA / 7853181; TAYANE STEPHANIE DO VALE DA SILVA.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO
DE INFORMÁTICA
7782136; ARLAN HUDSON SOUZA E SILVA / 7769822; LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 7659970; RENATO COSTA DE ALMEIDA.
ASSISTENTE SOCIAL
7029389; ÁLEX BRUNO CASTRO RIBEIRO / 7667981; ANTONIA
LEUCIONE GOMES SILVA / 7698799; FABIANA DIAS DOS SANTOS
/ 7756887; NEUZICLÉIA SILVA DE AZEVEDO DOURADO / 7029933;
RODRIGO MARCELO RODRIGUES DA PAZ.
PSICÓLOGO
7035623; ANA PAULA DE SOUZA ALENCAR / 7825781; CÁSSIO SANTANA
DE OLIVEIRA / 7529783; CLEICIANE LIMA DA SILVA OLIVEIRA / 7527756;
DANIELLE BEZERRA DE CASTRO / 7646380; ELISA SANCHEZ VASCONCELOS / 7725710; ERICA DE SOUZA MARQUES / 7610882; MATEUS FERREIRA OLIVEIRA / 7590636; RODRIGO FABIAN GÓMEZ SOSA / 7813996;
SARA CRISTINE DO NASCIMENTO SOUZA BASTOS.
1.3. DOS CANDIDATOS INAPTOS
1.3.1. Os candidatos não mencionados nos subitens 1.1 e 1.2 acima
foram considerados inaptos no Exame Médico e Toxicológico e podem
consultar individualmente o motivo da inaptidão, através do link disponível no site www.ibade.org.br.
2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PERÍCIA MÉDICA PARA OS
CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA (PCD)
2.1. Resultado preliminar da Perícia Médica para os candidatos que se
declararam com deficiência (PCD) na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome do candidato e situação, em ordem alfabética.
2.1.1. O candidato que não for considerado com deficiência na Perícia
Médica será removido da listagem de pessoas com deficiência e passará constar somente na lista de classificação da ampla concorrência,
se tiver posicionamento para a vaga da Ampla Concorrência conforme
disposto no subitem 8.6 do Edital de abertura.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO
7784198; ANDRE DOS SANTOS DA SILVA; APTO / 8898090; ANTONIO
ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA; APTO / 7867735; CLEOMAR DE SOUZA SOMBRA; APTO / 7761171; DOUGLAS FERNANDO CARVALHO SOL;
FALTOSO / 7781814; ELISEU DA SILVA MENDES; APTO / 7515715; FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES; APTO / 7712197; GABRIEL DA
SILVA NASCIMENTO; APTO / 7549997; JARDSON SILVA SOUZA; APTO
/ 7608373; JOÃO ALDO DE OLIVEIRA ALVES; APTO / 7807660; JOÃO
PAULO SANTANA DA SILVA; APTO / 7826214; JOAO QUELVIN DO VALE
PINHO; INAPTO / 7639821; JOSE ENARDES DE OLIVEIRA DA SILVA;
APTO / 7858353; JURIVAN BEZERRA RIOS; APTO / 7556160; MARISIO
DE SOUZA AMARAL; APTO / 7718101; MARLISSON LIMA SILVA (SUBJUDICE); APTO / 7568177; NELSIMILDO DE SOUZA CACAU (SUBJUDICE); APTO / 7666225; PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA; APTO /
7730713; RAIMUNDO NONATO DE FREITAS; APTO / 7763875; WILLEGONES ARAÚJO DE LIMA; INAPTO / 7804679; WILLY FRAN FREITAS
DE QUEIROZ; APTO.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO
7805624; ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA; APTO / 7536429; ANTONIA FABIANA BARBOSA DE OLIVEIRA; APTO / 7767170; CAROLINE
SANTOS PEQUENO DA SILVA; APTO / 7767668; ESTHER AMÁLIA
BIGNATI; APTO / 7791054; JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA CASTRO;
INAPTO / 7871686; LIGIANE VAZ DE SOUZA; APTO / 7674244; NATIELLE GOMES DE SOUSA; APTO / 7626800; SILVANESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA; APTO.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7885911; ALÍPIO NETO CORREIA; APTO / 7543948; JOSÉ CARLOS DE
MOURA LOPES; APTO / 8705441; KELLY DA SILVA CAMPOS; APTO.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA
7014618; ANGELO MARCIO DAS CHAGAS DE SOUZA; INAPTO /
7779780; JANELDO DAMASCENO DE LIMA; APTO / 7807791; JOÃO
PAULO SANTANA DA SILVA; APTO / 7546424; LEONARDO DE ALMEIDA GOMES; APTO.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA
7865490; MARLON DE OLIVEIRA CARVALHO; APTO.
ASSISTENTE SOCIAL
7713169; CHARRID ESTER D’AVILA GANUM ALBUQUERQUE; APTO
/ 7584261; IZABELA BARRETO DE SOUZA; APTO / 7863756; JOÃO
PAULO FREIRE NOBRE; APTO / 7542976; VANESSA BEZERRA DE
LIMA DA SILVA; APTO.
PSICÓLOGO
7777000; RAQUEL REZENDE DANTAS; APTO.
Legenda:
Apto – Candidato que se enquadra nas categorias previstas pela legislação pertinente, considerado pessoa com deficiência.
Inapto – Candidato que na Perícia Médica, não apresentou laudo médico
(original ou cópia simples) ou que apresentou laudo que não tenha sido
emitido nos últimos doze meses, bem como o que não foi qualificado na
perícia como pessoa com deficiência.
Faltoso – Candidato que não compareceu à Perícia Médica.
3. DOS PEDIDOS DE REVISÃO
3.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar
os resultados preliminares do Exame Médico e Toxicológico e da Perícia
Médica para os candidatos que se declararam com deficiência (PCD),
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, a partir das 8h do dia 27 de
junho de 2022 até as 18h do dia 28 de junho de 2022, considerando-se
o horário local da cidade de Rio Branco/AC.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao
Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail
[email protected]
Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Luzelândio Freitas Pinheiro
Presidente do Instituto Socioeducativo, em exercício