Senac Acre investe em gamificação para gerar engajamento nas aulas

A gamificação no ensino consiste em trazer para as interações cotidianas da sala de aulas alguns elementos e mecânicas dos jogos, com o objetivo de gerar mais engajamento e dinamicidade às atividades. Com o objetivo de fortalecer as metodologias ativas de aprendizagem, o orientador educacional do Senac Acre Tiago Birimba desenvolveu o Jogo Batalha Comercial, procedimento didático lúdico e centrado no aluno.

Desenvolvido para ser utilizado nos cursos do segmento de gestão e comércio, o Batalha Comercial é um jogo de tabuleiro que evidencia as marcas formativas do Senac e em sua dinâmica leva em considerações os aspectos de gestão, mercadológico e de concorrência.

Segundo o orientador educacional e desenvolvedor do jogo, os alunos são desafiados a pôr em prática os conhecimentos técnicos e científico adquirido em sala de aula. “O tabuleiro traz justamente as coisas do cotidiano que acontecem no mercado e, a partir daí, os alunos vão desenvolvendo seus conhecimentos em uma aula mais animada”, explicou Birimba.

O gerente de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional do Senac Acre, Hildo Almeida, explicou que esta metodologia se encaixa como essencial por trazer o aluno como protagonista e de forma lúdica seu aprendizado. “Este é uma metodologia que alia o jogo, por isso gamificação ao conteúdo do curso”.

Almeida disse que a utilização de jogos ao aprendizado é importante, pois é uma ferramenta que está alinhada as metodologias ativas de aprendizado, conceito do modelo pedagógica proposto pelo Senac. “Realizando as atividades do jogo, o aluno acaba interagindo com orientador educacional e outros alunos, emergindo no conteúdo”.

A aluna do curso de Operador de Caixa Letícia Braga disse que gostou de participar da experiência e que a metodologia proposta auxilia no aprendizado quanto aos processos empresariais e administrativos. “O objetivo do jogo não é a vitória, o foco do jogo é obter mais conhecimento”, finalizou.