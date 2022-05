Acidente do helicóptero: Ciopaer faz ação de apoio no local da queda

Dois tripulantes e um número não identificado de passageiros de uma aeronave particular, a serviço do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre, após a aeronave realizar um pouso de emergência em uma área de mata fechada, próximo ao Rio Croa, no município de Cruzeiro do Sul. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 8.

A aeronave foi achada por meio do rastreador pela empresa que acionou o Corpo de Bombeiros. Foto: satélite

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Charles Santos, a equipe realizou o resgate com o apoio de embarcações. Todos os ocupantes foram achados com vida e dois deles, com escoriações, precisaram ser conduzidos ao hospital do município.

“Fomos acionados pela empresa que presta serviços ao Dsei, após perderem contato com a aeronave. Imediatamente, a equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou à região, onde encontrou o piloto e os demais integrantes, que foram resgatados com vida. Os danos estimados foram apenas materiais”, disse Charles.

Apesar dos danos materiais, os tripulantes saíram apenas com escoriações. Foto: cedida

A causa do acidente ainda será apurada. Tanto a equipe do Corpo de Bombeiros como a do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) retornarão ao local do impacto para avaliar as circunstâncias e condições da aeronave.

Ainda segundo o comandante, o piloto e o mecânico saíram da base aérea em Cruzeiro do Sul para resgatar dois indígenas que precisavam de atendimento médico.