Pavimento novo no Parque da Maternidade é só para 10% do trecho

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), trabalhou intensamente neste domingo, 8, para concluir a primeira fase da pa

A equipe da Seinfra realiza o recapeamento com microrrevestimento em um trecho de 600 metros da via, do Terminal Urbano até a rotatória em frente à Federação Espírita do Acre.

A operação também está revitalizando a sinalização horizontal e vertical no local.

O trecho total do Parque é de mais de seis quilômetros. Assim, o trecho melhorado atende cerca de 10% da área, que em boa parte ainda está bastante prejudicada e precisando de reforma.