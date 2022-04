A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), divulga nesta segunda-feira, 18, o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de servidores temporários.

Foram ofertadas um total de 180 vagas.

As vagas foram distribuídas para cargos que exigem ensino fundamental, médio e superior e os aprovados atuarão, nos serviços e programas da política de Assistência Social, conforme preceitua o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), atendimento aos demais setores da SASDH como a Diretoria de Gestão e a Diretoria de Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas no edital e em seus Anexos.

O resultado pode ser acessado no site da prefeitura.