As grandes obras comandandas pelo Deracre levam dignidade, trabalho e presença do Estado em todas as regiões do Acre

Um novo Acre começa se desenhar a partir da transformação na infraestrutura do Estado. Em 2021, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), fez investimentos de mais de R$ 200 milhões em obras públicas.

Em diversas localidades há um canteiro de obras, muitos deles com construções que impactam positivamente o cotidiano do trânsito das cidades.“A chegada do governo Gladson com essas obras nos municípios garante a trafegabilidade e a qualidade de vida de famílias que necessitavam vender seus produtos nos mercados municipais. Também propiciou o acesso a serviços essenciais, como ir à escola ou receber atendimento no posto de saúde. E, quando realizamos esse trabalho, todos são contemplados: é o produtor que ganha, é o consumidor que vai ter o produto na mesa, é a dona de casa que vai conseguir se deslocar até a cidade”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O governo do Estado recebeu, por meio de convênios com o governo federal, uma frota de 90 máquinas pesadas para serem empregadas na execução de obras de infraestrutura urbana e rural nos municípios acreanos.

Foram enviados R$ 36,7 milhões em equipamentos como escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteira, caminhões basculantes e semirreboques.

Dessa forma, o Deracre atuou na formalização de convênios com as prefeituras dos municípios, com recursos garantidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio de emenda da bancada federal do Acre.

Além disso, foram repassados ao governo do Estado, por meio da bancada federal, cerca de R4 94 milhões para melhoramento de ramais. De janeiro a dezembro, mais de 3,3 mil quilômetros de ramais foram recuperados em todo estado, sendo investidos mais de R$ 47 milhões no melhoramento das estradas vicinais.

“Todas essas obras totalizam mais de três mil quilômetros. Realizamos a recuperação dos pontos críticos, fizemos a instalação de bueiros, melhoria das vias e limpeza das saídas de água”, relata o diretor de Operações do departamento, Ronan Fonseca.

O Deracre também trabalhou na recuperação dos portos e aeródromos do Acre, onde foram aplicados mais R$ 19 milhões em serviços de recuperação das pistas de pouso, cercamento, sinalização e troca de telhados, além das readequações de guichês, reforma de banheiros, construção de locais com acessibilidade e pintura de terminais de passageiros.



Por determinação do governador Gladson Cameli, foram destinados R$ 16 milhões para reforma e manutenção de cinco aeródromos (Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó). Também foram executados mais de 237,9 metros de pontes, sendo investido um total de R$ 3,5 milhões em trabalhos.

“Além dos ramais, recuperamos as pontes que estavam deterioradas e, graças ao empenho dos agentes técnicos do Deracre e da união de todos, conseguimos garantir mais acesso para essas famílias”, afirma o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

Nas rodovias estaduais, o Deracre trabalhou em reparos e adequações em 185 quilômetros, com investimento de mais R$ 15 milhões para serviços de adequação, recuperação, manutenção e conservação das rodovias. Além disso, o governo do Acre, por meio do Deracre, trabalhou na revitalização das sedes do órgão em Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Feijó e garantiu a reforma de duas usinas móveis e reestruturação de sete balsas.

São obras que beneficiam todas as cidades do Acre. Seja no Vale do Juruá, com avanço da duplicação da AC-405, no melhoramento de 700 quilômetros de ramais e na reforma do Posto Policial em Cruzeiro do Sul; em Rodrigues Alves, com serviço de tapa-buracos na AC-407, retomada da obra de construção do canal urbano a céu aberto de 250 metros e entroncamento AC-407 (rotatória); em Porto Walter, na revitalização do aeródromo; e em Mâncio Lima, no melhoramento do Ramal do Moa Velho.

Na regional do Purus, o governo Gladson Cameli garantiu melhoramento de mais de 800 quilômetros de ramais em Sena Madureira e entregou a estrada do Ramal Mário Lobão, onde foram investidos cerca de R$ 1,3 milhão, na execução de serviços de melhoramento, recuperação e aplicação de microrrevestimento, com objetivo de propiciar mobilidade aos comunitários e gerar desenvolvimento à região.

Para a regional do Alto Acre, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por meio do governo do Estado, destinou mais de R$ 60 milhões em obras para o contorno do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia, tendo sido iniciada a concretagem dos primeiros blocos de fundação da ponte.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, essa empreitada “é um esforço do governador Gladson Cameli pelo bem do povo acreano; a obra fará a interligação entre Brasileia e Epitaciolândia e será uma saída para o mercado internacional”.

Em 2021, o governo do Estado realizou convênio, por meio do Programa Emergencial de Apoio aos Municípios, para ações emergenciais no enfrentamento do pós-enchente. O município de Brasileia recebeu R$ 500 mil, para Assis Brasil foram destinados R$ 218 mil, para Epitaciolândia foram enviados R$ 174 mil e para Xapuri garantidos R$ 107 mil.

No Purus, o Estado realizou serviços de manutenção no aeródromo de Xapuri, encaminhou ordem de serviço para início da obra da Estrada da Variante, conhecida como Estrada das Laranjeiras, sendo investidos R$ 25 milhões no asfaltamento de 17,5 quilômetros da via, além da operação tapa-buracos na Estrada da Borracha (AC-485), e uma nova rampa de acesso para comunidade do Ramal Tabocal no município.

No Baixo Acre, o Deracre atuou no melhoramento de mais de cem ramais em Rio Branco. Foram recuperados, em 2021, mais de 600 quilômetros em estradas vicinais na capital e investidos R$ 11,2 milhões para garantir serviços de regularização de plataformas, execução de aterros em pontos críticos e abaulamentos com saídas d’água.

Para a execução dos serviços, foram utilizados 29 equipamentos, entre máquinas destinadas pelo governo federal, como tratores-esteiras, motoniveladoras, pá carregadeiras, caminhões-caçamba, retroescavadeiras e carros de apoio. A quilometragem recuperada nos ramais dos projetos de assentamento foi a seguinte: Oriente, 247 km; Carão, 146,7 km; Barro Alto, 26,2 km; Figueira/Ribeirinhas, 167,2; e Moreno Maia, 13 km. Além disso, foram construídas cerca de 82 pontes nos ramais.

Na capital, o órgão trabalhou na pavimentação asfáltica do Parque Industrial e do estacionamento do Centro Integrado de Segurança Pública e Justiça (Cieps), ligado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp). Os agentes técnicos da autarquia realizaram ações tapa-buracos na rodovia AC-40, trecho da Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

No município de Capixaba, a autarquia garantiu serviços de tapa-buracos no ramal Antônio Costa e realizou melhorias no ramal Buriti. No intuito de melhorar a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola, o governo do Acre realizou a pavimentação do Ramal Nabor Júnior, em Senador Guiomard. Os agentes técnicos do Deracre atuaram no melhoramento da estrada, com serviços de revitalização de pontes de madeira, reestruturação do ramal, limpeza e estabilização da estrada vicinal.

Técnicos do Deracre avaliam os pontos críticos do ramal, que passará por manutenções. Foto: Luiz Anute/Deracre

Em Acrelândia, o governo Gladson atuou no melhoramento de 11,7 quilômetros do Ramal Granada. Em Plácido de Castro, o Deracre tem continuado com execução de calçada, meio-fio, sinalização horizontal e vertical e iluminação do acesso à Vila Puerto Evo Morales na Bolívia. O órgão garantiu a construção da nova ponte de madeira sobre o Igarapé Rapirrã.

Em Porto Acre, o governo tem trabalhado na construção de duas das novas rampas e duas escadarias de acesso ao Rio Acre. Na cidade, foi construída uma nova ponte de madeira sobre o Rio Andirá, localizada no Ramal dos Paulistas, na Vila do V. Foram investidos em melhorias R$ 350 mil para a ponte de madeira e 18.824 pessoas passaram a ser beneficiadas. Além disso, o Deracre tem trabalhado na manutenção da estrada AC-10, que interliga Rio Branco a Porto Acre. No Bujari, a parceria entre governo e prefeitura garantiu a operação tapa-buracos no intuito de melhorar o tráfego das ruas do município.



A ação contou com a utilização de um caminhão basculante, motoniveladora e pá carregadeira. Foto: Ascom/Deracre

Na regional Tarauacá-Envira, o governo do Acre garantiu a recuperação do aeródromo de Tarauacá, que segue em fase de conclusão. Foi investido um montante de R$ 2 milhões em serviços de recuperação da pista de pouso, sinalização, pintura e adequação do espaço. Além disso, na cidade foram realizados serviços de tapa-buracos na Avenida Avelino Leal.

Em Feijó, o governo do Estado continua com plano de recuperação da pista de pouso e o aeródromo entrou em fase finalização. Os trabalhos na estrada vicinal Ramal Joaquim Sousa, que vai ligar Feijó à cidade de Envira, no Amazonas, um trecho de 56 quilômetros retomou com a reabertura, após a obtenção de licença ambiental.

Deracre segue com obra de reabertura do Ramal Joaquim Sousa, em Feijó. Foto: Ascom/Deracre

Já no município de Jordão, a reforma em R$2,4 milhões do aeródromo tem seguido as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e projeto de recuperação tem continuado. O Deracre garantiu apoio logístico à equipe do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) na cidade. A ação deu mais agilidade no encaminhamento de insumos e demais materiais para atender à população.

Para beneficiar o Acre com melhorias, o governo Gladson Cameli atua de forma eficiente e transparente no uso dos recursos, públicos e conta com a parceria do governo federal, emendas de parlamentares, Dnit e BNDES.

O governo do Acre segue em parceria também com as prefeituras municipais, no intuito de garantir a execução e entrega nos prazos estabelecidos, bem como se propõe a acompanhar de perto a qualidade dos serviços. O envio de recursos para os municípios reflete o comprometimento com os acreanos e com o desenvolvimento do estado.

O Deracre trabalha pelo Estado no intuito de garantir mais mobilidade para os produtores agrícolas, bem como de promover o progresso e desenvolvimento sustentável. O compromisso com a população tem sido conduzido com responsabilidade social e respeito a todos os acreanos.