O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), avança na execução da nova rampa de acesso no Rio Caeté, em Sena Madureira. A construção tem sido realizada com recursos de R$ 1 milhão assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a obra tem evoluído e beneficiará cerca de 50 mil pessoas e deve dar mais trafegabilidade para escoamento da produção agrícola na região do Purus.

“É gratificante ver que esta obra está avançando em ritmo acelerado e graças ao empenho dos agentes, do compromisso do governador Gladson Cameli e do Deputado Alan Rick em garantir os recursos para Sena Madureira, tão logo entregaremos para os moradores que são os mais beneficiados”, enfatiza.

Foram realizados serviços de melhorias como a terraplanagem e pavimentação no acesso de 512 metros, limpeza das laterais do acesso a rampa, além da construção do canteiro de obras e aplicação de uma camada de pedra rachão na futura rampa do Rio Caeté. Em breve os agentes técnicos devem executar a cravação das estacas da rampa.

A nova rampa de acesso tem 90 metros de comprimento, será construída em concreto armado e com fundação em estaca trilho TR-45 e contempla escadaria e casa de apoio, beneficiando a população de Sena Madureira. Para o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, famílias da unidade de conservação federal da Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema serão as mais beneficiadas com essa importante obra.

“São ribeirinhos que durante o inverno tem como alternativa para escoar sua produção o Rio Caeté, além dos ramais que ajudam também, por isso é grande importância essa obra”, afirma.

Em 2021, por meio do governo do Estado, Sena Madureira recebeu R$ 7 milhões em equipamentos, convertidos em mil quilômetros de ramais que totaliza R$ 13 milhões em investimentos. A iniciativa do governo estadual garantiu também R$ 1,3 milhões no melhoramento no Ramal Mário Lobão de quatro quilômetros de extensão e lançamento da licitação da ponte de concreto de 232 metros de extensão, orçada em R$ 36 milhões de reais.