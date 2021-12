Governo realizou prova objetiva do Instituto Socioeducativo do Acre

Elynalia Lima/Agência de Notícias do Acre –

Com edital publicado no dia 5 de outubro de 2021, as provas objetivas para o concurso público para o provimento de vagas de níveis médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), foram realizadas no último domingo, dia 5 de dezembro.

32.199 candidatos realizaram as inscrições para participar desta que é a primeira etapa do certame para o preenchimento de 322 vagas, distribuídas em sete cargos de carreira. Foram 11.847 inscritos para concorrer para o cargo de Agente Socioeducativo (Masculino) e 8.377 inscrições (Feminino); 6.551 inscritos para Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo; 3.236 inscritos para Técnico Administrativo e Operacional – Motorista; 532 inscritos para Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática; 1.050 inscritos para Assistente Social e 659 participantes inscritos para o cargo de Psicólogo.

Os 32.199 participantes, incluindo as inscrições destinadas para candidatos que declararam a condição de pessoa com deficiência (PCD), estão distribuídos em 10 municípios, sendo eles:

O concurso é executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e é composto de três fases para o cargo de agente socioeducativo e duas fases para os demais cargos.

Todos os atos do concurso público serão publicados no Diário Oficial do Estado por meio do site www.diario.ac.gov.br e no site www.ibade.org.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar as notícias relativas a esse concurso público nos locais e endereços eletrônicos divulgados no edital.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.