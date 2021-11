Começa obra da rampa de acesso do Rio Caeté em Sena Madureira

Neste final de semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), realizou visita técnica para execução da nova rampa de acesso no Rio Caeté em Sena Madureira. A obra beneficiará cerca de 50 mil pessoas e garantirá mais trafegabilidade e escoamento da produção agrícola na região do Purus.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes e os diretores, Ronan Fonseca e Sócrates Guimarães, estiveram presentes na vistoria. A construção tem sido realizada com recursos de R$ 1 milhão assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

A nova rampa de acesso tem 90 metros de comprimento, será construída em concreto armado e com fundação em estaca trilho TR-45 e contempla escadaria, casa de apoio e deve beneficiar a população de Sena Madureira. A previsão de entrega é para julho do ano que vem.

“Será feita a melhoria do acesso em 512 metros com serviços de terraplanagem, sub-base, base e pavimentação as margens do Rio Caeté”, afirmou o presidente.

A solicitação é uma determinação do governador Gladson Cameli em atender uma antiga reivindicação do ex-prefeito Jairo Cassiano, da comunidade Iracema, do vereador Elvis Dany e dos moradores do município. A estrutura das rampas deve melhorar o acesso de veículos e transportes de produtos, além de facilitar a integração das regiões do Caeté.

Essa visita por objetivo saber o andamento da obra e garantir a celeridade nos serviços, para assim beneficiar a população que precisa ter acesso ao outro lado do rio”, enfatizou o diretor Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães.

Em 2021, por meio do governo do Estado, Sena Madureira recebeu R$ 7 milhões em equipamentos, convertidos em mil quilômetros de ramais que totaliza R$ 13 milhões em investimentos. A iniciativa do governo estadual, garantiu também R$ 1,3 milhões no melhoramento no Ramal Mário Lobão de 4km de extensão e lançamento da licitação da ponte de concreto de 232 metros de extensão, orçada em 36 milhões de reais.

Deputado federal Alan Rick garantiu R$ 1 milhão por meio de emenda parlamentar para obra. Foto: Ascom/Deracre

“O governador Gladson Cameli tem trabalhado para que mais famílias consigam ter seu acesso garantido e estamos apoiando a população de Sena Madureira, agora temos mais uma obra se encaminhando que é a nova rampa de acesso do Rio Caeté”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.