Fecomércio: ações para fazer do Acre um Destino Turístico Inteligente

O coordenador de Turismo do Sistema Fecomércio do Acre, João Bosco Nunes, recebeu na última terça-feira, 4, a visita de representantes da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo no Acre (SEET) e, também, de gestores municipais do setor. A conversa ocorreu na sede da Fecomércio/AC.

Segundo Nunes, na reunião, foram debatidas e ajustadas ações que devem ser realizadas em conjunto, com o objetivo principal de engajamento da cadeia produtiva do turismo local em futuros projetos essenciais para a efetiva retomada do setor em âmbito regional.

“ Esta é uma importante discussão preliminar, já nos preparando para uma gigante e promissora missão, que será a de colaborar para a transformação do Acre em um Destino Turístico Inteligente”, explicou.