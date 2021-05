A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas Para as Mulheres (SEASDHM), em parceria com o projeto social União Solidária, realizaram neste sábado, 8, uma ação com as mulheres e crianças indígenas venezuelanas da etnia Waraos em comemoração ao Dia das Mães. Os imigrantes usufruíram de serviços de saúde e atividades de recreação.

A ação ofereceu serviços de saúde como teste rápido de HIV, hepatite e sífilis. Os imigrantes também contaram com consultas nutricional e fisioterapeuta, orientação odontológica, orientação médica e assistência de enfermagem. As mulheres tiveram o espaço da beleza, onde puderam fazer unhas, cabelo e penteados. Atividades de recreação como dança e brincadeiras para as crianças também foram ofertadas na ação.

Para o diretor da Política de Assistência Social, João Mascarenhas, essa ação vai de encontro com as atividades que os abrigos devem ter. Quando se fala da proteção especial dentro da política de assistência social, entende-se a importância das redes parceiras, sejam com instituições estaduais, privadas ou ongs e demais entidades que estão propostas a ajudar. “Eu considero essa ação um momento ímpar, principalmente nesse um ano em que estamos com os indígenas venezuelanos. Acredito que todos eles se sentiram especiais e essa é a proposta da SEASDHM, promover parcerias e redes em prol das pessoas das quais abrigamos,” enfatiza o diretor.

O presidente do projeto social União Solidária, Robson Fadell, diz que a parceria com a SEASDHM foi de grande importância para a realização das atividades com os waraos. Para Fadell, todos da secretaria foram muito solícitos com as demandas do projeto e isso resultou no sucesso da ação.

“Tínhamos como principal objetivo promover serviços de saúde para as mães do abrigo, o que levou a todos os imigrantes, principalmente seus parceiros, também usufruírem desses benefícios. Acreditamos ter cumprindo nosso propósito e levando em consideração o sucesso que foi, nos colocamos à disposição para futuras parcerias”, afirma Fadell.

Os indígenas venezuelanos são mantidos pelo estado por meio da SEASDHM desde o dia 27 de março de 2020. O abrigo conta com 64 imigrantes, sendo 22 do gênero feminino e 42 do gênero masculino, incluindo as crianças.

O União Solidária é um projeto sem fins lucrativos que busca atender pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica. O principal objetivo do grupo é promover a saúde a essas pessoas, realizando consultas com profissionais de diversas áreas. Além disso, também ajudam com doações de roupas e alimentação. Todos os profissionais que atendem enquanto o projeto acontece, são voluntários do grupo.