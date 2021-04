Zequinha Lima se reúne com Sebrae e Fieac para fomentar o turismo em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima se reuniu, na tarde desta segunda-feira, 12, com representantes do Sebrae e da Federação da Indústria do Acre (Fieac) para juntos desenvolverem ações e parcerias que possam fortalecer o turismo na região do Juruá. O presidente da Fieac José Adriano e o diretor técnico do Senac/AC Lauro Santos apresentaram para gestão municipal diversas propostas de trabalho em conjunto. Todas as propostas levam em conta a clara vocação da região para o turismo e as várias possibilidades de se desenvolver a economia a partir da criação de uma cadeia produtiva.

Para o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, Cruzeiro do Sul tem muito potencial:

“Através dessa parceria que já temos com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, vamos potencializar o turismo na região, e uma das parcerias é voltada para o plano municipal de turismo, que envolve toda estratégia de turismo do município, com o leque de ações do Sebrae, trazendo também algumas ações do “Cidade Empreendedora” e também atender as demandas espontâneas desse segmento”, relatou o diretor.

Durante o encontro, o presidente da Fieac José Adriano enfatizou que o desenvolvimento do estado só é possível com a união e desenvolvimento das ações nos municípios.

“O sonho que temos é ver o desenvolvimento do estado, e isso só é possível através das prefeituras. Temos ouvido de perto as pessoas nos municípios. Cruzeiro do Sul está em ótimas mãos, e com os investimentos no turismo conseguimos inserir a sociedade nas ações, proporcionando acessibilidade a todos”, relatou o diretor da Fieac José Adriano.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que diante do momento de pandemia é necessário se reorganizar para oferecer novas oportunidades de renda para população.

“Cruzeiro do Sul é cheia de belezas naturais e tem clara vocação turística. Mas, só vamos aproveitar isso, se conseguirmos fortalecer e apoiar o turismo regional! Temos um planejamento, feito pela nossa equipe, para que possamos crescer como cidade turística. Isso acontecendo, vamos aquecer nossa economia, para que possamos investir na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, enfatizou o prefeito.