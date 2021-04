Conselheiro do Acre vai TCMSP em busca de experiências inovadoras para o TCE

O conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, que atualmente é presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) para o biênio 2021-2022, iniciou nesta terça-feira (06/04) uma visita oficial de uma semana ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo para troca de experiências e de conhecimento das novidades tecnológicas em uso pela Corte de Contas paulistana. O conselheiro do TCE-AC foi recepcionado pelo presidente do TCMSP, conselheiro João Antonio da Silva Filho, que também vai acompanhar o visitante durante reuniões de trabalho.

A visita à sede do TCMSP tem por objetivo conhecer principalmente o sistema de julgamento eletrônico adotado durante as sessões plenárias virtuais promovidas pelos conselheiros, prática que vem sendo adotada desde o ano passado em consequência da necessidade de trabalho remoto imposto pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, o conselheiro José Ribamar pretende verificar, também, os sistemas de fiscalização empregados pelos auditores, bem como as diversas ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do corpo técnico, a exemplo do sistema IRIS, e outras novidades.

Serão realizadas reuniões de trabalho com os técnicos do Tribunal, oportunidade em que serão demonstradas as funcionalidades das ferramentas tecnológicas em uso do TCMSP, muitas delas desenvolvidas e aperfeiçoadas pelos próprios servidores da Corte paulistana.

O conselheiro José Ribamar tem formação acadêmica em Direito pela Universidade Federal do Acre (UFAC), com pós-graduação em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) de Porto Velho (Rondônia), além de ser pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de Rio Branco (Acre). Já ocupou o cargo de secretário de estado da Casa Civil no Governo do Estado do Acre. É membro do Conselho Administrativo do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal nos anos de 2019-2021.

