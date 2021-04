Após forte ataque de facção, Segurança reforça policiamento na Cidade do Povo

Em resposta ao último acontecimento, ocorrido no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, desde a última terça-feira, 06, a Polícia Militar vem mantendo a área em constante monitoramento, com reforço das ações preventivas de segurança e rotatividade de patrulhamento.

Além da base integrada, que funciona dentro da Delegacia da 2a regional, 24hs por dia, sete dias por semana, a Segurança naquela região do segundo distrito,também conta com o policiamento tático operacional, com patrulhamento do Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran). As ações devem ser mantidas pelos próximos dias.

Segundo o secretário de segurança Paulo Cézar dos Santos, há pelo menos 14 meses, não haviam sido registradas ocorrências semelhantes, como ocorrido naquela região, pela disputa de território entre facções criminosas.

“Desde janeiro do ano passado não ocorria situações como esta, mediante a operações que foram realizadas por lá, mas as estratégias adotadas não foram suficientes e estamos reforçando o policiamento, bem como o mapeamento da área afim de evitar novos conflitos”, explicou o secretário.