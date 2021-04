Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) do Acre, divulgado no dia 11 deste mês pelo IBGE, subiu 0,38% em fevereiro frente a janeiro (1,10%) de 2021. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 9,51%. Em fevereiro de 2020, o índice foi de 0,26%.

O preço do metro quadrado no Acre em fevereiro ficou em R$ 1.342,76. O índice no estado ficou 1,85% acima do preço para a Região Norte (R$ 1.317,87) e 1,76% acima do preço médio no Brasil (R$ 1.319,18).

Dados sobre a economia acreana estão disponíveis no Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

Outras informações em https://www. forumdoacre.org.br/ observatório.