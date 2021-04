Deracre aproveita dias de sol para avançar com manutenção de ramais em pleno inverno

O governo do Estado vem realizando, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), manutenções nos ramais Pentecoste, Machado e Japãozinho, localizados na Vila Santa Luzia, região que dá acesso à BR-307, no município de Cruzeiro do Sul, interior do estado.

A frente de trabalho, comandada por Luciano Oliveira, diretor do Deracre na região, usa a estratégia de aproveitar os dias de altas temperaturas para realizar as ações.