Covid-19 mata corregedor-geral da PM do Acre, TC Jefferson Almada

O tenente-coronel da Polícia Militar do Acre Jefferson Ruiz de Almada morreu nesta quarta-feira (31) aos 49 anos vítima da Covid-19. Almada estava internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre, em Rio Branco.

Almada ingressou na corporação no dia 17 de janeiro de 1996, onde trabalhou por mais de 25 anos, e se destacou por sua forma de liderar, sendo um profissional aberto ao diálogo. Atualmente, exercia a função de corregedor geral. O Oficial deixa esposa e três filhos.

“Com os mais sinceros sentimentos de toda família Policial Militar, nos unimos em oração, com o desejo de que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar os corações dos familiares e amigos”, lamentou o comando da PMAC, em nota.