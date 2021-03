A Apple, empresa de computadores, completa 45 anos de fundação hoje, 28 de março

No dia 1º de abril, foi fundada a empresa de tecnologia Apple Computer. Marcada pelo símbolo de uma maçã, teve na vanguarda Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Faz 45 anos que a empresa contribuiu para mudar os hábitos gráficos e estéticos dos computadores pessoais comercializados desde então.

Mas se engana quem pensa que a Apple trouxe o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido. No dia 3 de abril de 1981, a Osborne Computer Corporation, nome pouco conhecido nos dias atuais, trouxe o Osborne 1, o primeiro computador pessoal (PC, do inglês personal computer) famoso no mercado. Na época, pesava mais de 10kg.

Agência Brasil