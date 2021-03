Programação especial marca conscientização sobre autismo em Rio Branco

Nos dias 31 de março e 5 a 8 de abril, o Centro de Atendimento ao Autista (CAA) Mundo Azul, localizado no Conjunto Tangará, realizará uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. O Centro é ligado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

De acordo com a coordenadora do Centro, psicóloga Édila Sousa, o evento tem a finalidade de divulgar e sensibilizar de maneira geral o conhecimento sobre o autismo e romper com o preconceito e a discriminação.

“É importante frisar que eventos assim ocorrem no mundo todo. Nessa data é preciso enfatizar que a pessoa não é autista apenas no dia 2, mas durante toda vida. A presença dos pais e familiares respeitando o distanciamento nesta programação, mostra a necessidade de compartilhar experiências e vivências que é o maior valor da ação que será realizada“, afirma a coordenadora.

Dentre as atividades programadas estão: blitz no trânsito na Praça da Revolução e no Terminal Urbano, mostrando faixas com as principais características do Transtorno do Espectro Autista (TEA). No encerramento haverá uma oficina dinâmica com os pais além de musicalização e arte com as crianças. A equipe do CAA em parceria com as equipes da Secretarias Municipais de Saúde (Semsa), de Educação (Seme) e Uninorte realizarão o encerramento.

O Mundo Azul é um centro especializado em atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da criança, nos contextos familiar, educacional e social, por meio de habilidades e competências que promovam a busca pela sua autonomia e independência.

São realizados neste centro, atendimentos terapêuticos com equipe multiprofissional (Psicólogo, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Enfermagem e Assistente Social). O Centro de Atendimento ao Autista (CAA) é subordinado à Diretoria de Assistência à Saúde (DAS). O Centro também tem a proposta de realizar oficinas para as famílias que não estão contempladas com os atendimentos.