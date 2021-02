Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera.

Não houve má fé

Não houve má fé na decisão da Policlínica da Polícia Militar em vacinar todos os que trabalham no local, sejam servidores ou estagiários. A questão é elementar: como a vacina é pouca, a maioria nivela por baixo e não por cima.

Bancada do pires

Desde que me entendo por gente que a bancada federal é conhecida em Brasília como a “bancada do pires na mão”. Era comum também governadores irem a Brasília com um pires percorrendo Ministérios (Orleir Cameli reclamou muitas vezes). As emendas impositivas melhoraram, mas a agonia ainda é grande.

Mudaram bastante

Os petistas, a partir de Jorge Viana, mudaram a relação do Acre com o governo federal, inclusive, com o tucano FHC. Depois veio Lula e Dilma. Nesse tempo, a maioria que hoje é Bolsonaro jogava na 1ª divisão do campeonato político com o PT.

A cobrança do Tchê!

O deputado Luiz Tchê tem toda a razão quando cobra que deputados federais e senadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro mais vacina e recursos para o combate a pandemia da Covid-19. Quer evitar o efeito Manaus.

Petecão fecha acordos

O senador Sérgio Petecão (PSD), que no momento percorre o Acre fazendo uma romaria política, articula candidatos a deputados federais e estaduais em todas as regionais. Já formulou convites a ex-prefeitos e ex-deputados em vários municípios.

. O senador Márcio Bittar (MDB) anunciou a conquistas de R$ 200 milhões para pôr fim aos transbordamentos do igarapé São Francisco;

. Uma boa notícia!

. A liberação do dinheiro e execução da obra deve levar um bom tempo ainda.

. A questão principal não é se Rio Branco vai virar uma Manaus, é o Brasil todo se transformar num caos com a mutação do coronavírus.

. Só lembrando:

. Quem não usa de misericórdia para com os outros, não alcança misericórdia quando precisa.

. Funciona com as leis da física, é impressionante!

. Em 2016 encontrei um amigo reclamando que foi abandonado pelo político de estimação…caiu em si e disse:

. “Se ele não cuida da mãe que tem 85 anos, vai me dar atenção, né?!

. “É”, respondi, acrescentando:

. “Para de autocomiseração, de autopiedade, de amargura, de ficar lambendo feridas, sua vida não pode estar firmada nas mãos de um político que se diz seu amigo, tem que estar plantada em Deus, na sua Palavra; levanta homem, vai à luta”.

. Coincidência (ou não) encontrei a mesma pessoa, me disse que tinha abandonado a vida de “correr atrás de política”; estudou, é empresário e tem uma linda família.

. “O que você me disse naquele dia me ajudou muito”,

. Como é maravilhoso ouvir essas coisas, saí do encontro aos pinotes de alegria!

. “Não só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus”.

. Com todo respeito aos ateus e descrentes, mas a fé funciona mesmo sabendo que fracassamos todos os dias em alguma coisa.

. É humano!

. Jesus (Deus) conhecia o homem pela ciência, teve que conhecer pela experiência, pela existência. (Amor em dose dupla).

. Já me perguntaram por que escrevo essas coisas na COLUNA?

. Porque a vida é muito mais que tudo que percebemos e pensamos!

. A tempestade perfeita:

. A família corona, chuvas, dengue, malária, gripe e a falta de leitos e UTIs para atender a todos ao mesmo tempo.

. O que será de nós?!!

. Bom dia!