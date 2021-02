ATÉ QUE ENFIM, o deputado federal Léo de Brito (PT) deu uma dentro. Araruta teve o seu dia de mingau. Ao acionar o MPF e o MPAC, questionando o motivo pelo qual a PMRB não começou a vacinação de idosos acima dos 60 anos, tocou num ponto que é tabu até o momento.

A ação é pertinente pelo desfile de dondocas saradas, que ainda cursam Psicologia, nem formadas são, sendo vacinadas e fazendo postagens de caras e bocas nas redes sociais. E, enquanto isso, a faixa etária a partir dos 70 anos tem que se contentar com o ridículo espetáculo de desfaçatez.

Não foi só uma dondoca vacinada na Policlínica, pelas informações que o BLOG tem, teriam sido várias. Não tem como não ter um procedimento investigatório a respeito do assunto, porque as vacinadas não estão na chamada faixa de vacinação prioritária.

Em Manaus, duas médicas que furaram a fila foram proibidas de tomar a segunda dose da vacina. Vamos ver o que vai acontecer com os que estão usando o famoso “jeitinho”, para furarem a fila.

TAMBÉM FOI EM CIMA

A DEPUTADA federal Perpétua Almeida (PCdoB) também acionou o ministério público, pedindo uma investigação.

FALTANDO TRANSPARÊNCIA

O QUE há nesta questão da distribuição de vacinas em Rio Branco, é uma falha de comunicação da PMRB. Não se sabe nem quais as próximas faixas a serem vacinadas.

NADA, ABSOLUTAMENTE, NADA!

NÃO TEM um calendário normatizando os atendimentos, para que as faixas etárias saibam quando serão vacinadas. Não se sabe de nada, absolutamente, nada!

BASTANTE RIGOROSOS

ESPERA-SE que o MP e o Judiciário sejam bastante rigorosos com os que estão facilitando que a prioridade da vacinação contra o Covid seja quebrada por furões.

GLADSON CAMELI

UM FATO não pode deixar de ser reconhecido nesta guerra contra a pandemia, é o esforço do governador Gladson de dotar o sistema de saúde estadual de toda a estrutura operacional para fazer frente ao Covid-19.

TINHA VIRADO MANAUS

NÃO TIVESSE o Gladson pautado as suas ações de governo pela ciência, por certo mais famílias estariam chorando os seus mortos, e a capital seria uma nova Manaus. E, assim mesmo, o quadro atual é bem grave.

O QUE MAIS BATALHA

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) é da bancada federal quem mais se empenha a favor do mercado aberto para os formados em Medicina no exterior, como agora, quando tenta mais vagas no programa “Mais Médico.” Por seu esforço, temos o Revalida funcionando.

DÁ UMA CANETADA

VIROU normal ver o governador Gladson reclamando da “inércia” de alguns dos seus secretários. Com mais de dois anos de governo passou a fase do carão, basta dar uma canetada que resolve o problema. E, ponto final!

FRASE DO DIA

NÃO TEM como deixar de publicar uma frase dita ontem na ALEAC, pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB): “No comício faz arminha, mas na fila da vacina toma vaga da velhinha”. Sem dúvida, a frase política do dia”.

HORA DE MOSTRAR PRESTÍGIO

TIRAR fotos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, nisso o senador Márcio Bittar (MDB), é perito. A hora de mostrar prestígio é agora, trazendo mais vacinas para o estado.

SENADOR MÁRCIO BITTAR

COMO NÃO TEM SE pronunciar sobre o mais relevante tema do momento – a vacinação – a imagem que começa a passar é a de que é mais um negacionista da ciência.

AQUI E AGORA

VERBAS PARA OBRAS estruturantes são importantes, mas no aqui e agora, a prioridade é a falta de vacina no estado.

SITUAÇÃO CRÍTICA

A SITUAÇÃO DO ESTADO é crítica, faltam leitos, UTIS, a contaminação pelo Covid-19 disparou, e o governo federal e políticos seguidores fazem cara de paisagem.

UMA PENA

É UMA PENA que o senador Márcio Bittar (MDB) não direcione a sua alardeada força com o Bolsonaro e ministros, para ajudar a fila da vacinação andar na capital.

SAIRAM DO MUTISMO

ATÉ QUE ENFIM, alguns dos novos vereadores começam a exercer o papel para o qual foram eleitos, o de fiscalizar as ações do prefeito Bocalom. E ele pegou a PMRB enxuta.

VEM PROTESTO

SÓ PARA AVISAR. Vem protestos de prestadores de serviço e de fornecedores da PMRB, que não receberam.

NÃO PODE RECLAMAR

O PIOR é que não podem reclamar que a gestão passada deixou uma herança negativa, pelo contrário, a Socorro Neri passou uma prefeitura enxuta e saneada nas finanças. Primeiro se faz o feijão com arroz, depois as obras.

SOLIDARIEDADE DA PRONTOCLÍNICA

A PRONTOCLÍNICA, através do médico Carlos Beirute doou para a PMRB distribuir entre os alagados dos igarapés, 300 litros de óleo e 600 quilos de arroz. Em momento de aflição, é que se deve prestar solidariedade.

QUADRO REAL

O GLADSON FALOU o que era para ser falado na imprensa nacional: a verdade sobre a saúde do Acre. Sistema de Saúde em colapso por conta do COVID, e para piorar o quadro, um surto de dengue. Não podia dourar a pílula.

UMA VOZ LÚCIDA

A FALA revoltada de ontem do deputado Daniel Zen (PT) criticando a lentidão na vacinação, é o desabafo também da população. A vacinação anda a passos de jabuti, enquanto o COVID acelera. Não justifica que não se tenha aplicado todas as doses disponíveis. Isso é vergonhoso!

MIGALHAS DE VACINAS

O ESTADO recebeu migalhas de vacinas do governo federal. Repassou às prefeituras. Se estas não estão dando conta de usar as doses para imunizar, imagine se o governo federal tivesse mandado grande quantidade.

FRASE MARCANTE

“A maioria das pessoas é como os alfinetes: suas cabeças não são o mais importante”. Jonathan Swift.