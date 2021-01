MUITAS DAS MORTES, e do aumento dos casos do Covid-19, no estado, principalmente, em Rio Branco, se deve ao pouco caso de grande parte da população, que não seguiu as regras preconizadas pelos protocolos da saúde, e de alguns poucos empresários gananciosos, que não cumpriram e ainda fizeram campanha contra a quarentena.

Voltamos para a fase crítica da pandemia da Covid-19, com os hospitais públicos beirando o colapso. Em Manaus, quando o governo quis impor medidas mais duras, os comerciantes foram para as ruas gritar contra as novas regras. Muitos desses devem estar hoje chorando a morte de parentes.

O governador Gladson Cameli até aqui tem resistido às pressões para liberar geral, e para a sorte dos acreanos lúcidos, ele tem fechado os ouvidos para os negacionistas obscurantistas que minimizam o vírus.

Não tivesse agido assim, quem sabe, Rio Branco poderia estar passando hoje por todos os problemas que Manaus passou e passa, onde pessoas morreram sufocadas pela falta de oxigênio. E se mais na frente o Gladson tiver que tomar medidas mais duras, para conter os casos de contaminação e evitar novas mortes, que tome, mesmo que tenha de ouvir a gritaria dos insensatos. Fique com a vida. Não há nada mais importante.

MOMENTO DE LUCIDEZ

ATÉ QUE enfim, bateu um lampejo de lucidez na cabeça do prefeito Tião Bocalom, em voltar atrás no retorno presencial das aulas, num momento de clímax da pandemia. Até porque, os professores são contrários.

ESCAPOU DE UM DESGASTE

COM A CRESCENTE pandemia do Covid-19 na capital, se por birra abrisse o ano letivo e os casos se agravassem, iriam jogar a culpa no seu colo, e tome desgaste.

FORA DE COGITAÇÃO

UMA BOA fonte do governo contou ontem ao BLOG de que, nunca andou pela cabeça do Gladson passar todo sistema de produção estadual para o prefeito Bocalom. “Foi uma viagem na maionese do Bocalom”, ironizou.

NENHUM SENTIDO

PASSAR as secretarias da área da produção para o prefeito Bocalom gerir, seria uma decisão maluca, seria como o Gladson Cameli abdicar de governar o estado, avaliou a fonte.

O DESGASTE CONTAMINA

IMPORTANTE político comentava ontem sobre a adoração do senador Márcio Bittar (MDB) pelas ações do presidente Bolsonaro, que só lhe rendem desgaste. “Você pode defender um projeto, não os seus erros”, assinalou.

NÃO É UM TAPADO

QUEM já conversou com o Márcio Bittar (MDB) sabe não ser ele um tapado; mas um político inteligente, por isso a admiração por não ficar longe da pauta do negacionismo da ciência pelo presidente Bolsonaro, na pandemia.

CHAPA SEM MEDALHÃO

O SENADOR Petecão (PSD) tomou uma decisão a ser aplicada na composição da chapa do PSD para deputado estadual, em 2022. Não aceitará ninguém com mandato.

BELO ATRATIVO

COM A DECISÃO, a chapa do PSD se tornará um belo atrativo para quem quer ser candidato sem ter de enfrentar deputados, montados na máquina do mandato.

CAINDO NA QUIÇAÇA

COMO se diz no popular, o senador Petecão (PSD) caiu na quiçaça de olho em 2022. Está indo numa viagem de 8 horas de voadeira motor 40 no Purus de Manuel Urbano à Santa Rosa. Deverá pernoitar numa aldeia indígena.

QUESTÃO LÓGICA

O NOME a ocupar a vaga de candidato ao Senado na chapa de reeleição do Gladson Cameli, jamais será alguém adversário do governador. Ponto pacífico.

NÃO PODE SER PURO-SANGUE

MAS A SUA CHAPA, não pode também ser puro-sangue, só com nomes do PP, porque seria uma afronta aos aliados. Deixaria de ser uma candidatura plural.

A FONTE É CONFIÁVEL

O BLOG TEM A informação de que o governador Gladson Cameli ofereceu uma importante secretaria ao senador Sérgio Petecão (PSD), para uma recomposição. Não foi fechado.

ENGENHARIA DIFÍCIL

AS DIREÇÕES partidárias terão uma engenharia difícil, na montagem de chapas de deputado estadual para a eleição de 2022, principalmente, se o partido tiver parlamentar no quadro. Ninguém quer servir de escada.

SEM DATA CERTA

POR MAIOR que tenha sido o desempenho do governador Gladson na busca de vacinas, não existe data certa para a vacinação avançar no estado, pela falta do imunizante.

BOM EXEMPLO

O SECRETÁRIO de Segurança, Paulo César, deu um bom exemplo ao interceder junto ao Clube dos Oficiais da PM, para barrar uma festa do Covid, que estava programada para o recinto.

NÃO PODE ACONTECER

NÃO EXISTE nenhum caso conhecido da fila de vacinação ter sido furada no estado, mas se isso acontecer é motivo para prisão exemplar. O MP precisa acompanhar de perto a lista dos vacinados.

LEVADOS A SÉRIO

AS PREOCUPAÇÕES externadas pelos médicos infectologistas Thor Dantas e Jenilson Leite, sobre o aumento dos casos de pandemia na capital, devem ser levadas a sério. São dois respeitados profissionais.

FRASE MARCANTE

“Se queres viver liberto dos vícios, foge dos que dão maus exemplos.” Sêneca.