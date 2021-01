As eleições para a presidência da Câmara Federal e do Senado são a maior prova de que, “se troca os anéis e ficam os dedos”. As eleições de 2018 representaram uma mudança radical no Brasil. Que nada!

Conchavos, golpes, rasteiras, acordos espúrios com o executivo e o toma-lá-dá-cá prevalece. É quando o Congresso se transforma em um verdadeiro balcão de negócios e negociatas.

A oferta e a disputa de cargos fazem parte de uma guerra suja no submundo dos gabinetes em Brasília.

Os possíveis derrotados começam a abrir a tampa do esgoto. A onda de fedor se espalha do epicentro (Brasília) para os pontos extremos: do Oiapoque ao Chuí; da Ponta do Seixas a Serra do Divisor.

Enquanto isso, os cofres públicos são saqueados, a população se atropela nas filas dos bancos, dos hospitais, dos cemitérios, postos de saúde, de ofertas de emprego. Milhares vão morrendo de Covid-19, outros escapando do vírus. Ainda tem o mutante.

O problema não é o presidente ou quem quer que seja gostar de leite condensado. é que a nação parece estar entregue às baratas (e aos ratos) como no passado.

Como dizia o ex-deputado, delegado Walter Prado, sobre política: “O mais besta dá beliscão em azulejo”. E assim caminha a Terra de Santa Cruz!

“Numa nação em que a maldade se multiplica, muitos aparecem para dirigi-la. Mas só com chefes honestos e experimentados haverá estabilidade”. (Salomão, o rei hebreu).

. O governador Gladson Cameli externou ontem sua preocupação com o crescimento da Covid-19 no Acre.

. “O que tiver de ser feito vai ser feito”, disse.

. Aproveitou a oportunidade para pedir ajuda dos líderes das igrejas em todo o estado, compreensão dos empresários e responsabilidade da população para que cumpra os protocolos de afastamento social.

. Não esquecendo máscaras, álcool em gel, muita água e sabão.

. Sem abraços, tapas e beijos!

. O mundo sempre foi um lugar muito perigoso de se viver; ficou pior.

. Muita gente assistindo o documentário da Netflix “Vida Após a Morte”!

. Não é pra menos; todos querem saber o que tem do outro lado.

. O problema é que só dá para ver com os olhos da fé, que é um dom de Deus; o presente foi dado para todos, mas rejeitado.

. Preferem a corrupção, o materialismo, a soberba da vida e a concupiscência da carne.

. Nesta cova em que estás/com palmos medida/ é conta menor que tiraste em vida/ é de bom tamanho/ nem largo nem fundo/ é a parte que te cabe/ deste latifúndio…

. Vai Severina!

. Quando era menino levei umas boas lapadas porque furava as latas de leite condensado da loja do meu pai para comer com farinha.

. Fiquei traumatizado!

. Se eu vir uma lata de leite condensado dá logo cólicas e arde as pernas.

. Deus me livre!

. Bom dia!