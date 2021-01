Em busca de investidores, Acrelândia se declara “município mais promissor do Acre”. Será?

Um dos atos da prefeitura de Acrelândia neste começo de 2021 é a política de atração de investimentos. Na tentativa de conquistar empresas, o município decidiu se autointitular “o mais promissor do Acre”.

Não sem antes ressaltar a qualidade técnica da nova equipe gestora.

“O prefeito Olavinho Boiadeiro, formou uma equipe de técnicos competentes, e defende a transparência dos gastos com o dinheiro público, como objeto de informação nas escolas, nas igrejas, nas associações de moradores, agricultores, no comércio em geral, enfim, em todos os segmentos da sociedade, conforme parâmetros e critérios com vista à atender as Leis que norteiam a Transparência Pública, e determinou a ampliação da participação popular nas tomadas de decisão e a implantação de um programa de integridade para combater a corrupção”, diz a prefeitura, em nota publicada em seu portal.

“A atual administração deseja trazer novas empresas para Acrelândia. Visando cumprir esse desejo o atual prefeito determinou ao chefe da Casa Civil e secretário de administração e finanças, Nésio Carvalho, para montar uma equipe de técnicos para elaborar um plano estratégico e de incentivos para atrair esse investimentos. De acordo com a gestão municipal, as empresas procuram por cidades que ofereçam a infraestrutura necessária e adequada, como clima, solo, tratamento de água, rede de esgoto, estradas, energia elétrica, distrito industrial, estação rodoviária com ônibus para a capital e internet”, observa a nota da PMA.