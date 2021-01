Rocha minimiza ato contra Bolsonaro, ”não dá pra chamar nem de aglomeração”

O vice-governador Major Rocha decidiu se manifestar sobre o protesto deste sábado (23) em Rio Branco contra o governo do presidente Jair Bolsonaro e pela vacina contra a Covid-19. Rocha minimizou o movimento, afirmando que “não chegou sequer a caracterizar aglomeração”.

“Não concordo com muitas das declarações e atitudes do Presidente Jair Bolsonaro, penso serem desnecessárias muitas das confusões em que ele se envolve. Agora pior que isso é a tentativa de atribuir ao Presidente a criação e a propagação do vírus. Não fosse o socorro financeiro do Governo Federal a quase totalidade dos estados teria entrado em colapso logo na primeira onda dessa pandemia. Isso sem falar dos mais de 65 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergência do Bolsonaro”, disse Rocha.

O vice-governador se diz a favor da vacina, cloroquina, ivermectina, azitromicina “e qualquer outro medicamento que a ciência constatar ser eficaz para prevenir e tratar a Covid-19″.