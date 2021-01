PP abre porteira para secretários disputarem eleição!

O deputado José Bestene afirmou durante entrevista ao jornalista Antônio Muniz (TV RB), que não vê problema nenhum em secretários serem candidatos nas próximas eleições.

A participação dos secretários é positiva para a reeleição do governador Gladson Cameli.

O primeiro a se declarar favorável foi o líder do governo na Assembleia, deputado Gerlen Diniz, também do PROGRESSISTAS.

Bestene lembrou que quando foi procurado pelo vereador N. Lima para se filiar ao partido, algumas pessoas saíram do PP. “Foi um erro, elegemos três vereadores, ninguém tem que ter medo de concorrer. Eu mesmo poderia ter negado espaço por causa do Samir, mas isso é besteira”, argumentou.

Portanto, os secretários e assessores do governador Gladson Cameli que desejam concorrer terão o total apoio do PROGRESSISTA.

“O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males”. (Jesus, o Filho do Homem)

. A atitude do governador Gladson Cameli em não vacinar é um gesto nobre, que demonstra firmeza de propósito e de caráter diante da tragédia causada pela Covid-19.

. Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai, só aceitou comer, depois de uma renhida batalha, após todos os seus soldados terem se alimentado.

. A decisão de qualquer prefeito de voltar às aulas na onda crescente de pandemia não pode ser unilateral; precisa obedecer às autoridades sanitárias.

. O pau que dá em Chico, dá em Francisco!

. Coitado do Chico e do Francisco!

. Quem não aprende com amor, com pau é que não aprende!

. Gesto nobre da mãe do governador, Linda Cameli, ao pedir desculpas por ter chamado o prefeito Bocalom de “Doido” que pretende voltar com as aulas presenciais;

. “O doido” foi no sentido de “decisão temerária”; a questão é que tem gente que entende doido ao pé da letra.

. A Covid-19 está deixando todo mundo doido, nervoso!

. Passei três dias sem ver na televisão notícias sobre a Covid-19, me senti mais fortalecido, já não dormia mais.

. E vou continuar; JN nem pensar!

. Se você pretende/saber quem eu sou/eu posso lhe dizer, entre no meu carro/ na estrada de Santos/ você vai me conhecer…

. Conhecer o tanto de multa que vai pegar…

. Nazaré Araújo Lambert é uma das arquitetas políticas do novo PT no Acre.

. “Não é mudar o caminho, mas escolher uma nova maneira de caminhar”.

. A D.R. precisa recuar, abrir caminhos para outras possibilidades!

. O ex-juiz Pedro Longo faz um belo mandato de deputado estadual!

. A propósito, os deputados não voltam às sessões presenciais no início de fevereiro.

. O deputado Luís Gonzaga nem mesmo férias tirou; seria candidato a deputado federal pelo PSDB?

. Bom dia!