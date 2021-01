Comunidades indígenas do Juruá recebem 2.875 doses da vacina contra Covid-19   

Os povos indígenas de municípios isolados do Vale do Juruá receberam 2.875 doses da vacina contra a Covid-19. Lotes do imunizante chegaram nesta quarta-feira (20) às comunidades.

Foram entregues em Marechal Thaumaturgo 1.349, em Porto Walter 266, em Rodrigues Alves 114 e em Mâncio Lima 1.146 doses.

“Estamos muito felizes desde o momento em que o governador anunciou a chegada da vacina. Poder realizar a entrega e acompanhar de perto a vacinação nos municípios mais distantes é muito gratificante, por isso agradeço a parceria com a Sejusp e demais instituições que estão nos auxiliando nessa logística e segurança”, enfatizou o secretário de Saúde Alysson Bestene.