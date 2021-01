TRT14 inicia 2021 com posse de novos gestores de unidades de Rondônia e Acre

Do TRT

A presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, ao iniciar sua gestão, em seu primeiro ato, que empossou por meio telepresencial os novos gestores de unidades administrativas e judiciárias, desejou a todos um ano novo de muita saúde e paz, nesta terça-feira (5/1).

Tomaram posse os seguintes servidores e seus respectivos cargos:

Romário Nunes Thaddeu, no cargo de Diretor-Geral; Maria Aparecida Rodrigues Lopes, no cargo de Secretária-Geral da Presidência; Carla Cristina Dantas Lima, no cargo de Assessora da Assessoria Administrativa da Presidência; Eduardo Morais da Costa, no cargo de secretário da de Secretário da Corregedoria Regional; Tama Mendes Ohira, no cargo assessora 3, do Gabinete do Desembargador do Trabalho Osmar João Barneze; Lélio Lopes Ferreira Junior, no cargo de secretário Judiciário de 1º Grau; Larissa Alcântara Freire, no cargo de Assessora 2, do Gabinete do Desembargador do Trabalho Osmar João Barneze; Jaqueline de Castro Sidrim Martins, no cargo de diretora de Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO; Jéssica Jevanny Rocha Góes dos Santos, no cargo de coordenadora da Coordenadoria de Assistência à Saúde e Márcia Cristina de Oliveira Santos, no cargo de Assessora 2, do Gabinete da Desembargadora do Trabalho Maria Cesarineide de Souza Lima..

Cesarineide destacou que os empossados não foram escolhidos por grau de amizade e sim pela competência. Destacou que acredita em cada um dos empossados, pois possuem liderança, criatividade, sensibilidade e dinamismo comprovados pelos setores pelos quais já passaram no TRT, qualidades essas que serão essenciais para resolver os problemas que surgirão, de forma que, ao final da gestão, esta Casa será ainda mais engrandecida.

Por meio de trechos de uma poesia autoral, a desembargadora Cesarineide, ressaltou a importância de cultivar a solidariedade e a responsabilidade social, mas, sobretudo, rogando a Deus para os nossos sonhos abençoar ¨(…) estamos aprendendo que a rotina nos cega e às vezes até endurece e anestesia os nossos corações e a nossa capacidade de sonhar, estamos aprendendo que nossos conhecimentos cristalizados, o nosso apego à segurança e à nossa falta humildade obstaculizam a nossa visão e o nosso novo jeito de caminhar. Estamos aprendendo a despertar os ideais que um dia nos moveram, que por alguma razão se perderam na curva do tempo ou ficaram amarelados em algum lugar. Estamos aprendendo que os sonhos brotam onde canta mais de uma voz, onde trabalha mais de uma mente, onde bate mais de um coração, enfim um sonho que é feito de gente que é gente. (…)”, concluiu a presidente do Regional.