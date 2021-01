Bocalom pode editar novo Refis para recuperar R$120 milhões em dívidas do IPTU

Por

A prefeitura de Rio Branco deve editar um novo Programa de Recuperação Fiscal do Município (Refis Municipal) pós – pandemia, em busca de receber quase R$120 milhões dos devedores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os contribuintes riobranquenses que estão com pendência no setor tributário correspondem por 35% da inadimplência do Tesouro Municipal. “A nossa equipe econômica deve encaminhar a sugestão ao prefeito de recuperação deste passivo tributário”, observou o secretário municipal de Finanças, Antonio Cid Rodrigues Ferreira. O gestor informou que os contribuintes que pagar em dias, o IPTU deste ano ganhará um desconto de 20%. A segunda opção, que será dada aos proprietários de imóveis do parcelamento do débito em seis parcelas, através do cartão de crédito. Para uma das duas opções, basta acessar o portal da prefeitura de Rio Branco e solicitar o pagamento dos boletos do IPTU 2021 que já está disponível na página eletrônica. “A nossa previsão que seja gerada uma receita estipulada em R$77 milhões, correspondente ao IPTU/2021 e das taxas de coleta de lixo e da rede de esgoto”, prevê Cid.