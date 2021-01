Robôs da Boston Dynamics dançam ao som de ” Do You Love Me”; saiba mais

Robôs da Boston Dynamics mai uma vez roubam a cena na internet, com um video desejando feliz ano novo ao som de “Do You Love Me” que foi lançada em 1962 pelo grupo grupo The Contours. O video que ja conta com mais de 19 milhões de vizualizações foi publicado no YouTube pelo canal oficial da empresa.

No video e possível observar os três principais robôs da empresa- No começo do video temos dois robôs “Atlas” dançando sincronizadamente, logo após temos o robô “Spot” roubando a cena, por ultimo mais não menos importante o robô “Handle“.

A brincadeira serve também para mostrar a cooperação entre os robôs da empresa , que recentemente foi adquirida pela Hyundai Motors. Mesmo em se tratando de modelos diferentes, há diversos momentos no vídeo que mostram como eles interagem bem entre si – especialmente “Spot” e “Atlas”, que parecem mesmo um trio musical completo, com vocalista principal e backing vocals

Confira o video.

Fonte: Boston Dynamic