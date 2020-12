A coisa mais certa que o governador Gladson Cameli está fazendo em tempos de pandemia da Covid-19 é tentar conseguir a vacina. Não interessa a ele a guerra política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo João Dória Junior.

O Acre não tem um milhão de habitantes. Com poucas doses todos serão vacinados sem grandes problemas. Apesar da zona rural ser grande, a nossa logística usada para outras vacinas é muito boa. O pessoal é bem preparado.

Sobre o laboratório ou o tipo de vacina que vamos receber pouco importa. Meus braços são marcados desde criança de tantas vacinas que tomei. Aliás, esse ano mesmo tomei uma (H1N1). Nunca, ninguém me disse se vinha da China, do Japão, da Índia, Fiocruz, Butantã ou Foz do Breu.

“Digo que não se deve perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete aos que vos ofenderem”. (Jesus, o Filho de Deus)

. A pergunta que se faz é:

. Por que protelar a posse do advogado José Ribamar Trindade como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE)?

. A decisão do STF lhe será favorável, é lógica.

. Sem dúvida é bom para o Ribamar, também, não resta a menor dúvida que, pelo seu notório saber e experiência, qualifica em muito a corte de contas; sem desmerecer ninguém, é claro!

. Xapuri, um ovo, tem dois deputados estaduais; Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, três ovos, não tem.

. Tarauacá, um ovo, tem um deputado federal; o vale do Acre uma dúzia, não tem; o último dos Moicanos foi Zico Bronzeado.

. O exemplo é apenas para explicar a necessidade de se criar os votos distritais (mistos ou não).

. Melhor ainda:

. A Assembleia Legislativa tem 24 deputados estaduais; com o voto distrital essas vagas são distribuídas de acordo com o número de eleitores de cada distrito, assegurando que todas as regionais tenham seus representantes na Casa do Povo.

. Sendo assim, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil nunca deixariam de ter seus três deputados estaduais ou mais até um federal.

. Esse sistema já funciona no Brasil para a distribuição dos deputados federais; os estados são os distritos que compõem a Câmara Federal.

. O distrito de São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais, o distrito do Acre tem oito.

. Conclusão:

. A reforma política tem que avançar, inclusive, dando mandato de cinco anos ao presidente, governadores e prefeitos, acabando com a maior fonte de corrupção que é a reeleição.

. A Polícia Federal tem olhos e ouvidos que ninguém vê, esse é um dos segredos do sucesso do combate à corrupção.

. Quando menos se espera, a casa cai.

. O presidente Jair Bolsonaro é o tipo de sujeito que se costuma dizer:

. “Esse menino não tem o juízo perfeito”.

. Como dizem seus fãs:

. “Mas, não é ladrão”!

. Nesses casos quem costuma responder é o Ciro Gomes, que também não é muito certo do juízo.

. A prefeita eleita de Tarauacá, Neia Sérgio, vê Jesus quase todos os dias, só não quando ele está em Brasília, na Câmara.

. O TCE precisa examinar com lupa os serviços e obras nas prefeituras que estão abaixo do teto de exigência das licitações.

. De grão em grão a galinha enche o papo.

. Sempre ressalvando que existem prefeitos honestos, bons cristãos;

. Na verdade, verdadeiros santos.

. A propósito, onde anda o prefeito Ilderlei Cordeiro; acho que ele será candidato em 2022.

. Bom dia!