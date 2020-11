Nicolau: só em 2020 economizamos R$2 milhões em contratos da Aleac     

O deputado Nicolau Júnior, que retomou as atividades de presidente do Poder Legislativo, disse nesta terça-feira (24) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre que em breve as contas da Aleac estarão ajustadas.

Uma forte ação vem sendo realizada pela austeridade econômica. “Somente neste ano já economizamos R$2 milhões, e mantemos parceria com MP e TCE. Dentre as ações já antecipou 13o, férias dos cargos comissionados e efetuado contrato emergencial para migração do banco”, disse, elencando as ações que vem sendo implementadas para ajustar as contas do Poder Legislativo do Acre.