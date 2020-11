Chico Viga manifesta preocupação com a situação da Arena do Juruá     

O deputado Chico Viga disse nesta terça-feira (23) que é necessário a reestruturação da Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, maior estádio de futebol do Vale do Juruá. Ele quer melhorias para que as pessoas possam usufruir do equipamento.

O governo do Estado respondeu negativamente à indicação do deputado mas tomou conhecimento que há em andamento uma ação de melhoria.

“Era mínimo o que tinha fazer mas hoje se falam em milhões para se fazer a reforma”, observou Viga.

Por falta de vigia, o estádio foi alvo de 17 ataques de marginais –roubaram fiação elétrica e outras coisas.