Balanço da PRF mostra grande ação contra crimes eleitorais no Acre     

O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal Operação Eleições 2020 mostra grande movimentação no domingo de eleição no Acre: no total, 344 pessoas e 340 veículos foram fiscalizados pelos patrulheiros.

Dois homens acabaram presos em flagrante pela PRF, por compra de votos e boca de urna. Com os indivíduos, de 45 e 27 anos de idade, foi apreendido um considerado material de campanha, como os conhecidos “santinhos”, bandeiras e R$ 600 em espécie.

O foco principal da Operação foi combater os crimes eleitorais, como transporte de eleitores, compra de votos e boca de urna, dentre outros. As ações ocorreram de forma integrada com outras forças.