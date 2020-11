Senar destaca avanços com Assistência Técnica e Gerencial 100% digitalizada no Acre   

Em meio ao cenário de pandemia em 2020, o Senar se adaptou às fases iniciais do isolamento social e às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), tornando o atendimento da ATeG 100% digital entre os meses de março e julho, para segurança dos técnicos e das comunidades rurais.

Após o retorno e o reajuste das atividades presenciais, a ATeG vem expandindo o alcance de seus atendimentos nas cadeias produtivas da cafeicultura, fruticultura e piscicultura. Estão sendo beneficiados pela expansão mais de 150 produtores rurais nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Porto Acre, Sena Madureira, Senador Guiomard e Rio Branco.

O atendimento gratuito do serviço ofertado pelo Senar do Acre tem um prazo de dois anos, ou seja, neste período, técnicos e produtores precisam estar alinhados para que o sucesso seja dos dois lados: para a metodologia nacional da assistência técnica, e para o desenvolvimento socioeconômico da família rural beneficiada.

E para garantir a qualidade do serviço prestado, o Senar reforça as orientações metodológicas do atendimento e a capacitação dos técnicos de campo, caso do encontro realizado nos dias 3, 4 e 5 deste mês, em Rio Branco, para os técnicos da cadeia de piscicultura.

Desde 2018, a ATeG acreana vem atendendo produtores em mais de 10 municípios, implantando um modelo de operação e gestão das propriedades que envolvam todos os processos da cadeia produtiva. Através do diagnóstico individualizado feito pelo técnico do SENAR, são trabalhados todos os pontos que precisam de aperfeiçoamento, otimizando produção e geração de lucro.

A primeira delas, em parceria com o Sebrae, foi a cadeia do leite, que beneficiou 65 produtores distribuídos nas localidades de Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Capixaba. Ao sucesso deste início, vieram as cadeias da mandiocultura, pecuária de corte, cafeicultura, fruticultura e piscicultura, totalizando um alcance atual de 357 produtores rurais acreanos.