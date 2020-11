Léo toma posse nesta sexta (6) prometendo forte atuação contra Bolsonaro   

Com Léo, a bancada do PT terá 54 parlamentares.

Léo de Brito retorna à Câmara após decisão da Justiça Eleitoral que cassou o mandato do deputado Manuel Marcos, do estado do Acre, por compra de votos. Na manhã desta quinta-feira (5), a Mesa Diretora da Casa declarou a perda de mandato do deputado Manuel.

Para o líder do PT, deputado Enio Verri, o retorno de Léo de Brito é um grande reforço para o partido na Câmara. “A bancada está feliz com o retorno do deputado Léo de Brito. Durante o seu primeiro mandato aqui na Câmara ajudou muito a bancada e o partido, e tenho certeza que vai nos ajudar agora com sua juventude, e com sua grande capacidade e preparo político”, destacou Verri em entrevista do diretório nacional do PT.

Ao DN, Léo de Brito declarou que está motivado com o retorno à Câmara, principalmente para lutar em defesa do Brasil, do Acre, do PT e contra o governo Bolsonaro. “Estou muito motivado com esse retorno. Durante os quatro anos que estive aqui foram anos de muita luta, especialmente contra o impeachment (de Dilma Rousseff) e na oposição ao governo do Michel Temer. Volto agora com satisfação e disposto a colaborar com a bancada na defesa do Brasil, do Acre e do PT, e fazer o bom combate contra os desmandos do governo Bolsonaro”, ressaltou.

Léo de Brito tem 41 anos, é advogado e professor de Direito. Foi deputado na legislatura passada (2015-2019), quando ocupou os cargos de vice-líder da Bancada e de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara (03/05/2016 a 22/03/2017).