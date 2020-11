Marcello Moura assume presidência da Acisa biênio 2021 e 2022

Na manhã desta terça-feira, 3, a diretoria executiva da Associação Comercial – Acisa, esteve reunida em Sessão Extraordinária para eleger nova presidência, biênio 2021/22. Este ano, somente uma chapa foi inscrita, Chapa Roberto Moura, encabeçada pelo empresário Marcello Moura, que teve total apoio de membros da diretoria executiva da atual gestão.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Comitê Eleitoral da Acisa, Getúlio Pinheiro e contou com a presença do presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB, George Pinheiro. Celestino Oliveira parabenizou Marcello Moura por aceitar este novo desafio.

“Aprendi muito aqui na Acisa, com todos os diretores, e aqui de fato é uma grande escola. Não tenho dúvida que o Marcello irá se destacar, implementando uma gestão moderna e de resultados, deixando seu legado. Vamos caminhar juntos nesta nova gestão”, disse.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre – Federacre, Rubenir Guerra parabenizou todos pelo processo democrático da Acisa. “Sou viciado em Associação Comercial, aprendi muita coisa aqui, e continuo aprendendo. Até hoje, um presidente foi melhor que o outro. O pai do Marcello era muito amigo da Acisa. Desejo uma gestão de sucesso e crescimento para nossa entidade”, falou Guerra.

George pinheiro falou da honra de ver Marcello na presidência. “Me sinto honrado com Marcello na presidência da Acisa, tenho certeza que o Roberto hoje está muito feliz lá em cima. Mesmo, sabendo que a intenção sempre era focar mais nos negócios. Ele era muito participativo na entidade, compartilhava muito com a gente. Me sinto muito feliz por este momento”, declarou.

Marcello Moura, novo presidente eleito da entidade, falou da satisfação e do novo desafio de presidir a entidade, e disse estar muito a vontade, por estar entre amigos.

“Há 5 anos faço parte da Associação Comercial, fui convidado a ocupar um cargo que era direcionado ao meu pai, Roberto Moura. Me sinto muito feliz de estar na presença dos amigos do meu pai. Com 16 anos, comecei a ajudar meu pai e abri um CNPJ. De lá pra cá, todas as vivências, experiências, problemas e estresses foram dentro de uma empresas, então, sou muito grato por ter tido esta oportunidade, de aprender que para construir é dificil, mas que para destruir é muito fácil”, agradece Moura.

“Nós estamos aqui reunindo muitas experiências boas, muita vivência. O Celestino me convenceu a concorrer, ao dizer que cresceu muito aqui dentro, porque nesta entidade temos a oportunidade de conversar, divergir, criar soluções em conjunto com pessoas de todos os segmentos do comércio, agronegócio, meio jurídico, muita gente com experiências e visões diferentes”, finaliza.

A posse do novo presidente acontece em janeiro de 2021.