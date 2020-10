Polícia Militar inicia curso de capacitação em intervenção rápida e ostensiva

O Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), da Polícia Militar, iniciou, na sexta-feira, 23 de outubro, o II Estágio de intervenção rápida e ostensiva (Eiro). Participam da qualificação 50 policiais da capital e interior. A aula inaugural aconteceu nas dependências do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O intuito do estágio é capacitar policiais de todo o Estado para que possam atuar de forma segura, eficiente e eficaz, no que se refere às ações inerentes ao motopatrulhamento tático, dotando-os com conhecimentos doutrinários e habilidades na pilotagem nas modalidades defensivas e ofensivas, a fim de garantir a fidelidade à doutrina e assegurar sua integridade física e de terceiros.