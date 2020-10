Saúde do Acre recebe doação de EPIs da Associação Médica Brasileira

Mais do que nunca as máscaras e luvas tornaram-se material indispensável e de suma importância para o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente durante a pandemia de Covid-19. Assim, na manhã desta segunda-feira, 19, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) recebeu a doação de 650 kits de máscaras e luvas e, ainda, de 1.100 unidades da face shield, a proteção para todo o rosto, garantindo mais segurança ao profissional.

“Nós agradecemos muito a doação desses materiais pois, pelo momento de pandemia o qual vivenciamos, essas doações se fazem de extrema importância, sendo sempre bem-vindas”, agradeceu a secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano.

A doação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) faz parte de uma ação da Associação Médica Brasileira (AMB), segundo explica a presidente da entidade no estado, Jene Greyce Cruz

“A AMB distribuiu esse material para todas as federadas. Cruzeiro do Sul também recebeu, na primeira remessa, 250 kits de máscaras e luvas”, relatou a presidente da AMB, Jene Greyce Cruz.