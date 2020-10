Pássaro bate em turbina de avião e Gladson cancela agendas no interior do Acre       

A Secretaria de Comunicação do Governo do Acre comunicou na manhã desta quinta-feira (15) o adiamento das agendas institucionais em Tarauacá por acidente envolvendo o avião da TAM no qual o governador Gladson Cameli retornava ao Acre.

Um pássaro colidiu com a turbina do avião, impossibilitando o prosseguimento do voo.

“O governador encontra-se em Brasília, está bem e já em contato com amigos e familiares por meio de aplicativos de conversas. Tão logo haja o seu retorno a Rio Branco, as agendas serão reorganizadas”, informou a Secom.

Veja a nota oficial:

